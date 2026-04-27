Guaguas va a por la final… y tú puedes estar allí gratis: LA PROVINCIA sortea 60 entradas dobles para las semifinales

El mejor voleibol nacional vuelve a aterrizar con toda su fuerza en el Gran Canaria Arena... y esta vez no tienes excusa para perdértelo.

El Club Voleibol Guaguas, uno de los grandes referentes de la Superliga Masculina de Voleibol, se juega el pase a la gran final del campeonato en un enfrentamiento vibrante ante el CV Manacor. Dos partidos, máxima tensión… y una oportunidad única para los lectores de LA PROVINCIA.

👉 Sorteamos 60 entradas dobles para que puedas asistir GRATIS a los partidos de semifinales que se disputarán los días 2 y 3 de mayo de 2026 a las 18:00 horas.

Un duelo de altura: Guaguas quiere volver a hacer historia

Hablar del CV Guaguas es hablar de ambición, espectáculo y voleibol de primer nivel. El conjunto de Gran Canaria llega a estas semifinales en un gran momento de forma, respaldado por una plantilla sólida y una afición que convierte cada partido en casa en una auténtica caldera.

Enfrente estará el siempre competitivo CV Manacor, un rival que no pondrá las cosas fáciles. La eliminatoria promete emoción hasta el último punto, con dos estilos de juego que garantizan intensidad, ritmo y momentos inolvidables.

Estos encuentros no son solo partidos: son auténticas finales anticipadas.

LA PROVINCIA vuelve a apostar por el deporte canario y quiere que lo vivas desde dentro. Por eso, ponemos en juego 60 entradas dobles para que disfrutes de un partidazo correspondiente a las Semifinales de la Superliga Masculina de Voleibol.

Vive el voleibol como nunca: ambiente, emoción y espectáculo

Si nunca has asistido a un partido de la Superliga Masculina, esta es tu oportunidad perfecta. El ambiente en el Gran Canaria Arena es simplemente espectacular: música, animación, intensidad en la pista y una afición que no deja de empujar.

El CV Guaguas no solo compite, sino que ofrece un auténtico show deportivo que engancha tanto a expertos como a quienes se acercan por primera vez al voleibol.

Y en unas semifinales… todo se multiplica.

¿Por qué no puedes perderte estos partidos?

Porque está en juego el pase a la final

Porque el nivel competitivo es máximo

Porque el ambiente será inolvidable

Y porque puedes vivirlo GRATIS gracias a LA PROVINCIA

Participa en el sorteo: así puedes conseguir tus entradas dobles

En LA PROVINCIA queremos premiar la fidelidad de nuestros lectores y acercarte al mejor deporte en directo.

Por eso, lanzamos un gran sorteo exclusivo:

🎁 60 entradas dobles (120 entradas en total)

📅 Válidas para los partidos del 2 y 3 de mayo

📍 En el Gran Canaria Arena

🕕 Ambos encuentros a las 18:00 horas

La Superliga Masculina de Voleibol late en la cancha, la pelota rebota en el aire... y LA PROVINCIA pone las entradas.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo:

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa el formulario: Lee y acepta las bases y completa el formulario con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo y ahora es solo cruzar los dedos.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del jueves 30 de abril realizaremos el sorteo de entradas para el partido y contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores, quienes podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

¡Ojo!👀 Recuerda actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado.

El reloj corre y las entradas vuelan. Esta es una de esas oportunidades que no se repiten: vivir unas semifinales de la Superliga en directo, sin pagar un euro.

👉 Participa ahora, comparte con tus amigos y asegúrate tu sitio en el Gran Canaria Arena.

El CV Guaguas te espera. Y nosotros también. 💛🏐

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🎉