The North Face Transgrancanaria 2027 ya tiene fecha oficial: del 24 al 28 de febrero

The North Face Transgrancanaria 2027, la 28ª edición de la prueba, se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027. Arista Eventos, empresa organizadora de la carrera, anunciará en próximas fechas la apertura de inscripciones, así como más detalles y novedades sobre ubicaciones y recorridos de las distintas distancias.

La prueba grancanaria ofrecerá nuevamente distancias para todo tipo de perfiles de corredor, desde atletas de élite internacional hasta deportistas de iniciación, y mantendrá las carreras infantiles que año tras año fomentan el deporte entre los más jóvenes.

En lo que respecta al circuito internacional, la Classic volverá a formar parte del World Trail Majors, mientras que la Marathon —la modalidad más multitudinaria de 2026 con 1.800 corredores inscritos— competirá en las Short Series by World Trail Majors.

The North Face dará naming a la prueba por cuarto año consecutivo, en el marco de una colaboración extendida hasta 2029 con la prestigiosa marca norteamericana, referente mundial en equipamiento de montaña y actividades al aire libre.

Récords históricos en la edición de 2026

La edición de 2026 dejó cifras históricas: más de 6.000 atletas procedentes de 75 países participaron en la prueba, con un 44% de participación internacional. El número de mujeres inscritas alcanzó las 1.617, lo que supone un 70% más que en 2024, un hito que consolida el compromiso de la organización con la igualdad en el deporte.

La retransmisión en streaming superó los 220.000 espectadores en más de 20 horas de emisión en directo, con un equipo de 40 personas narrando la acción en español e inglés. Más de 100 periodistas acreditados, en su gran mayoría fotógrafos y videógrafos internacionales, evidencian el interés global que despierta la prueba, consolidada entre los eventos más seguidos del trail running mundial.

Los grandes vencedores de 2026

La edición de 2026 tuvo al matrimonio Albon como protagonista indiscutible de la prueba reina: Henriette Albon y Jonathan Albon se impusieron en la Classic, reafirmando su dominio en el trail running de élite. Madlen Kappeler y Henri Aymonod fueron los más fuertes en el Kilómetro Vertical El Gigante; Estel Roig y Alain Santamaría brillaron en la Half; de nuevo Madlen Kappeler y Daniel Galán dominaron la Promo; Ikram Rharsalla y Antonio Martínez vencieron en la Marathon, y Tereza Hudcova y Julen Calvó se impusieron en la Advanced.

Gran papel de los atletas canarios

Los atletas del archipiélago dejaron su huella en todas las distancias. En la Classic, Estanislao Rivero (15º) y Álvaro Santana (19º) lograron entrar en el top 20 masculino, mientras que Yasmina Castro (12ª) y Alba Murcia (19ª) hicieron lo propio en categoría femenina. En la Advanced, Alejandro Mayor entró en el top 10 con una séptima posición, y hasta cuatro corredoras canarias se colaron entre las veinte mejores: Dunia Cruz (12ª), Paula Teresa Montes (14ª), Elena Rodríguez (15ª) y Fátima Morales (19ª). La Marathon contó con David Cruz (12º) entre los mejores masculinos, y cuatro canarias en el top 20 femenino: Cristina Gutiérrez (11ª), Lorena Padrón (14ª), Lindsay Ramos (19ª) y Beatriz Crespo (20ª). En la Half, Álvaro Escuela rozó el podio con un cuarto puesto bajando de las dos horas, y Moana Lilly Kehres fue quinta en categoría femenina, disputando la posición hasta el final con las favoritas. En la Promo, Jehosua Medina (2º) y Esteban García (5º) lideraron la representación masculina, mientras que Iris Santana (5ª) y Sandra Moreno (8ª) sobresalieron entre las mujeres. El KV El Gigante contó con Raúl Santana (7º) y Esteban García (8º) entre los mejores. En femenino, un brillante trío canario copó el top 10: Moana Lilly Kehres (2ª), Estela Guerra (6ª) y Tatiana Cruz (7ª).

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The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Gáldar; el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana; el Ayuntamiento de Teror; el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.