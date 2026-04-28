El Capitalinos de Gran Canaria se mete de lleno en la pelea por disputar los playoff por el título y la fase final de la Copa de la Reina tras su doble victoria ante el CBS Cambre

El Capitalinos de Gran Canaria sigue con paso firme su andadura en la máxima categoría nacional de sófbol femenino, tras lograr una doble victoria ante el CBS Cambre, este fin de semana, en el campo municipal de El Hornillo, y se mete de lleno en la lucha por estar entre los seis primeros clasificados y disputar los playoff por el título y la fase final de la Copa de la Reina, hitos que nunca ha conseguido el club desde que ascendió en el 2021 a la élite.

Las jugadoras que dirige Josué Fernández se impusieron en una doble ración de sófbol al equipo gallego para sumar dos victorias más y ampliar a seis el casillero de triunfos en una temporada prometedora.

La 7ª jornada resultó redonda con un primer triunfo por 11-3 y una segunda victoria, en un partido más equilibrado (11-8) en dos partidos marcados por el gran rendimiento ofensivo y la capacidad de reacción del equipo grancanario.

El primer partido quedó prácticamente decidido en la tercera entrada. Tras un inicio con una desventaja de 0-3, el equipo local reaccionó en la segunda y protagonizó un espectacular rally de 7 carreras en la tercera entrada, que cambió completamente el rumbo del partido.

Destacaron las actuaciones de Vanessa Rial, con un doble productor, Freymar Suniaga y Bárbara Escalona, junto a la aportación clave de María Fernández.Capitalinos amplió la ventaja en la quinta entrada con acciones ofensivas efectivas, asegurando el marcador final. Desde la peana, Lakshmi Alonso se llevó la victoria (11-3), con el apoyo de Glorilen Luna, quien controló el juego en todo momento.

Reacción y segunda victoria consecutiva

En el segundo partido, Capitalinos volvió a imponerse, en un encuentro mucho más igualado y exigente (11-8). El equipo supo reaccionar tras comenzar por detrás en el marcador, tomando el control del juego con un rally ofensivo en la tercera entrada, donde brillaron el triple de Freymar Suniaga y el home run dentro del campo de Bárbara Escalona.

El conjunto de La Coruña logró acercarse en el marcador en las últimas entradas, pero Capitalinos respondió con autoridad en la sexta entrada, anotando 4 carreras decisivas con el protagonismo de Arianna Mazzanti y Bárbara Escalona. En defensa, las teldenses mostraron solidez en el tramo final, cerrando el partido con un doble play en el séptimo y definitivo inning.

El protagonismo ofensivo de Ariadna Rodríguez, quien firmó un extraordinario rendimiento con 5 hits en 6 turnos al bate, fue determinante para la sexta victoria. Además, anotó dos carreras y sumó una impulsada, siendo una de las jugadoras más decisivas del doble enfrentamiento.

El entrenador en jefe de Capitalinos de Gran Canaria, Josué Fernández, se mostró especialmente satisfecho por la consecución de dos triunfos vitales para el devenir de la competición: "El equipo respondió muy bien en una doble cita muy importante para nosotros. Especialmente contento con la capacidad de reacción del grupo en el segundo encuentro en un escenario más exigente en el que supimos responder muy bien mostrando carácter, manteniendo la calma sin bajar nunca los brazos, ni venirnos abajo. La reacción dice mucho de este grupo de jugadoras, de cómo trabajamos y jugamos siempre unidos para ganar", aseguró el también presidente de uno de los clubes señeros de la División de Honor Oro Femenina.

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El Capitalinos de Gran Canaria ocupa la séptima plaza de la clasificación con seis victorias y ocho derrotas y viajará hasta Barcelona para disputar la 8ª jornada liguera el domingo, 3 de mayo, a las 09:30 en el campo del Sant Boi.