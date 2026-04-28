Germán Morales, promotor del Rally Islas Canarias: «La FIA nos ha dicho que este año nos hemos superado»

Gran Canaria lo volvió a bordar. El Rally Islas Canarias, que finalizó el pasado domingo con la victoria del nonacampeón Sébastien Ogier en un fin de semana de puro dominio del francés, celebró sus bodas de oro con otra prueba mundialista que ha resultado todo un éxito. Por ello, más de 48 horas después del punto y final a esta competición que coronó a una leyenda, Germán Morales, promotor de este evento, repasa lo que ha sido un fin de semana mundialista que se volverá a repetir durante, al menos, los próximos tres años.

¿Qué sabor de boca le ha dejado esta segunda prueba mundialista del Rally Islas Canarias?

En líneas generales, tanto yo como mi equipo estamos muy satisfechos. Hemos vivido una edición muy complicada; nos fueron pasando una serie de cosas que tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha. Todo eso tiene un desgaste, pero lo sacamos adelante con las mismas ganas de siempre y eso demuestra que tenemos capacidad de reacción para buscar soluciones. Por otro lado, los informes previos de la FIA son muy buenos y positivos.

Cincuenta años no se cumplen todos los días, ¿queda satisfecho con el aniversario?

Cumplir 50 años es siempre especial. Hasta cuando yo cumplí 50 años lo celebré de forma diferente. Lo que quisimos hacer fue un repaso de este medio siglo y no había mejor forma de celebrarlo que estando en el Mundial, que es la élite de la élite. No quisimos que esa serie de actos de conmemoración coincidiera con la competición y buscamos que fuera algo también para la gente. Por eso, organizamos una presentación muy bonita en el Auditorio Alfredo Kraus y solo se quedaron sin sacar 42 entradas. Trajimos a muchas leyendas de la prueba y otras tantas se quedaron sin poder venir a última hora para que los aficionados los volvieran a ver. Me sorprendió ver a la gente joven emocionarse con los pilotos de la primera época. También conseguimos elaborar un documental gracias a la Televisión Canaria y a la productora Ojo e Pez que repasaba toda la historia de esta prueba, pero más que documental es como una película de una hora y 20 minutos. No estoy satisfecho, estoy muy satisfecho. Creo que hemos hecho todo lo posible para celebrar como se merece este aniversario.

¿Qué le ha transmitido la FIA al respecto?

La FIA empezó diciendo que sacar el WRC en la isla de Gran Canaria el año pasado ya era difícil y terminó alegando que este año nos hemos superado. Es cierto que tenemos el lunar de la cancelación del tercer tramo, pero en general saben lo que nos hemos esmerado para poder cumplir. Además, calculan ha habido un 35% más de público en las carreteras. El comentario de los equipos, de la FIA y de los pilotos ha sido muy positivos.

¿Qué sucedió durante la cancelación del tercer tramo de la prueba?

Ha sido un caso totalmente aislado. Yo creo que a esas personas no se las puede llamar aficionados porque, si lo hubieran sido, no hubiesen aparcado allí. Había carteles por todos lados de que estaba prohibido estacionar allí y acudieron hasta la zona para hacerlo porque creo que están en contra del rally, porque querían que se suspendiera el tramo. No tiene otra explicación. Parecía que había sido algo intencionado. El observador de la FIA había dado el visto bueno para que se celebrase el tramo porque los coches no iban a impedir el desarrollo de la prueba, pero nosotros teníamos un compromiso con el Cabildo de Gran Canaria y con Medioambiente de que ahí no se podía aparcar; por eso suspendimos. Gracias a que actuamos rápido pudimos hacer la segunda pasada. Hay personas que están amenazando con denunciarnos porque dicen que sacamos sus coches de la zona con una grúa sin su permiso.

Entonces, ¿por qué lo hicieron?

Todo el mundo tiene su opinión; yo tengo la mía y todas son válidas. De ese modo, yo creo que la gente que aparcó ahí no quería que se celebrase el rally. ¿El motivo? No lo sé, habrá que llamarlos uno por uno para saberlo. Nosotros hemos hecho todo lo posible para facilitar los traslados hasta los tramos y la gente nos pide más zonas para aparcar, cuando en otras pruebas del Mundial la gente recorre hasta siete y ocho kilómetros para ver un tramo. La gente lo que quiere son más zonas para aparcar y considero que están equivocados. Si eso es lo que quieren no habrá más rally.

¿Cuánto gustó la superespecial del Estadio de Gran Canaria?

Por exigencias del guion tuvimos que celebrarlo en el Estadio de Gran Canaria en lugar de en el Circuito Islas Canarias (los propietarios no se pusieron de acuerdo y no se pudo llevar el rally hasta allí). No queríamos que esto fuera un óvalo o una especie de NASCAR, como esperaba la gente. Por tanto, elaboramos un recorrido con una serie de curvas cerradas e, incluso, estrechamos lo más que pudimos el asfalto para añadir un extra de dificultad. Buscábamos que la gente pudiera disfrutar, sentados y cómodos, de un tramo espectáculo, y lo conseguimos. Creo que el resultado, tanto para el público como para la FIA, ha sido muy bueno. No hay más que ver lo que comentaron los pilotos en la televisión oficial y ver lo encantados que estaban.

¿Diría que fue mejor esta edición o la anterior?

Cada edición tiene lo suyo. Siempre intentamos que salga lo mejor posible e intentamos traer innovaciones. No valoramos cuál nos gustó más o cuál menos. Este año, por ejemplo, tuvimos la cancelación del tramo, pero tuvimos una pelea por la cabeza muy igualada hasta el final, no como el año pasado. Siempre estamos haciendo autocrítica y estamos trabajando para que ciertas cosas no sucedan. Como mínimo, diría que esta edición es tan buena como la anterior.

¿Qué nota le pondría?

No soy yo la persona indicada para ponerle nota. Es la gente la que nos lo tiene que decir.

A nivel deportivo ganó una leyenda como Sébastien Ogier, ¿qué supone que un piloto así gane el Islas Canarias?

Supone sumar uno más al palmarés del rally y a nuestra historia. No apoyamos más a un piloto que a otro. Ogier ha ganado y bien ganado está. No estamos más contentos ni más tristes por ello. Es el que ha conseguido la victoria en esta edición y ya está.

¿Cuáles son los próximos retos para las ediciones venideras?

Siempre nos hemos destacado un poco por hacer cosas novedosas en todas las ediciones. Me va a permitir no contarle nada y ya enseñaremos próximamente lo que vamos a hacer. Eso sí, nunca bajamos el listón y ya estamos pensando en cosas para la próxima. Vamos creando el esqueleto de lo que queremos hacer y en estas cabezas están los apuntes que buscaremos implementar. En el momento que toque lo pondremos en marcha todo.

¿Hasta dónde cree que puede llegar una prueba como esta? ¿Se llevará el premio al mejor rally del Mundial?

Hasta que no se invente el campeonato intergaláctico no hay más techo (risas). Lo que queremos es mantenernos en el Mundial y tenemos firmado un tres más dos con la FIA, por lo que vamos a seguir siendo mundialistas hasta 2029 y, cuando se ratifique, lo tendremos hasta 2031. Lo que pasa es que hay que respetar toda la normativa del WRC y, si no lo hacemos, nos podríamos salir. Por tanto, si siguen pasando las ediciones y suspendemos tramos todos los años no seguiremos. ¿El premio al mejor rally? El presidente de la RFEA (Real Federación Española de Automovilismo), Manuel Aviñó, quiere que el de España sea el mejor del Mundial. No hay un ránking definido, pero sí es cierto que el año pasado quedamos teóricamente segundos por detrás del que se celebra en Paraguay. Aun así, a mí no me obsesiona este tema; con estar al lado de pruebas como Montecarlo, Portugal, Suecia o el Rally de los Mil Lagos es ya un privilegio. Claro que quiero ser el mejor, pero estar ya en esa élite es un mérito enorme. Lo importante es que el Rally de España sea, por lo menos en ciertas cosas, distinto al resto.