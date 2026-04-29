El alpinista canario Mandy Placeres corona el Island Peak antes de intentar el Everest sin oxígeno artificial

El alpinista canario Armando Marco Placeres Suárez, conocido como Mandy Placeres, ha completado una nueva etapa clave en su temporada de alta montaña tras alcanzar el pasado 26 de abril la cima del Island Peak, una montaña del Himalaya nepalí conocida localmente como Imja Tse y situada a 6.189 metros sobre el nivel del mar.

La ascensión supone un paso importante dentro de su proceso de aclimatación antes de afrontar el gran objetivo de la temporada: intentar coronar el monte Everest sin utilizar oxígeno artificial. Para un alpinista que busca moverse por encima de los 8.000 metros sin apoyo respiratorio suplementario, cada fase previa de adaptación resulta decisiva. El cuerpo necesita acostumbrarse de forma progresiva a la falta de oxígeno, al frío extremo, al esfuerzo prolongado y a la exposición continua en altura.

El Island Peak es una de las montañas más conocidas de la región del Khumbu. Aunque suele considerarse una cima de preparación para expediciones mayores, no es una ascensión menor. Su altitud, la presencia de terreno glaciar, las pendientes de nieve y hielo, el uso de material técnico y las condiciones cambiantes del Himalaya convierten esta montaña en una prueba seria para cualquier deportista. La ficha oficial del perfil de montañas de Nepal identifica el Imja Tse como Island Peak y lo sitúa en el área del Parque Nacional de Sagarmatha, en la región oriental del Himalaya nepalí.

La cima alcanzada por Mandy Placeres llega, además, en un contexto especialmente complejo para las expediciones que se encuentran en la vertiente sur del Everest. Durante los últimos días, el avance por la ruta tradicional se vio condicionado por el bloqueo en la cascada de hielo del Khumbu, uno de los tramos más peligrosos del recorrido hacia la montaña más alta del planeta. La situación obligó a los equipos técnicos y sherpas especializados a trabajar en una alternativa segura hacia el Campamento I. Según informaciones recientes, el paso quedó finalmente abierto tras un retraso de casi tres semanas.

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La progresión de Mandy Placeres en altura viene de atrás. En septiembre de la pasada temporada alcanzó la cima del Spantik (7.027 metros), en Pakistán, convirtiéndose en el primer español en coronar esta montaña del Karakórum, conocida también como Golden Peak.