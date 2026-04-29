El área de Deportes del Gobierno de Canarias recibe la Placa de Oro de la Asociación del Deporte Español

El trabajo por parte del área de Deportes del Gobierno de Canarias a la hora de impulsar el sistema deportivo canario no ha pasado desapercibido para ADESP, que ha querido reconocerle su labor con la concesión de la Placa de Oro de la Asociación del Deporte Español, un reconocimiento que ha hecho extensible a otras entidades como son LaLiga, Liga F, la RFEF, los gobiernos de de la Comunidad de Madrid, Aragón, Navarra, Andalucía, Extremadura, Principado de Asturias, la Ciudad Autónoma de Ceuta o el Ayuntamiento de Tarazona.

El Gobierno de Canarias recibe de esta manera uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito deportivo nacional, que pone en valor el trabajo desarrollado en el impulso, la modernización y el fortalecimiento del sistema deportivo en las islas. Dicha distinción les sitúa junto con algunas de las principales instituciones y organizaciones del deporte español y avala el trabajo desarrollado durante la presente legislatura, en la que se ha consolidado el papel de Canarias como referente en la promoción de la actividad física, el deporte base y el impulso de políticas públicas orientadas a la cohesión social, la igualdad y la sostenibilidad.

Sus tres pilares: la igualdad de oportunidades, apoyo del deporte base y la promoción de la actividad física

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, que asistió al acto de entrega, celebrado en Madrid, de estos galardones en representación del área de Deportes del Gobierno de Canarias, destacó que “este reconocimiento avala y, de alguna manera, impulsa el trabajo que venimos desarrollando para consolidar un modelo deportivo en Canarias basado en la igualdad de oportunidades, el apoyo al deporte base y la promoción de la actividad física como herramienta de cohesión social”.

El viceconsejero subrayó además que “este premio sitúa a Canarias en el mapa del deporte nacional y respalda una línea de trabajo centrada en fortalecer el sistema deportivo, apoyar a nuestros clubes y federaciones y avanzar hacia un modelo más moderno, útil e integrador”.

Importancia del liderazgo, la colaboración público-privada y el papel de las instituciones

La gala 2026 de ADESP, en la que se entregaron doce Placas de Oro y tres Medallas de Oro, reunió en Madrid a algunas de las personalidades más relevantes del deporte español, en una velada que “pone en valor el trabajo, la trayectoria y el compromiso de quienes contribuyen cada día al crecimiento del sistema deportivo nacional”, según sus organizadores.

Con estas distinciones, ADESP subraya la importancia del liderazgo, la colaboración público-privada y el papel de las instituciones y organizaciones que contribuyen a fortalecer el deporte español en todas sus dimensiones.

Las Placas de Oro reconocen a instituciones comprometidas con el desarrollo del deporte en nuestro país, especialmente por su impulso a la igualdad de la mujer en el deporte y por su apuesta por un modelo deportivo más sostenible. Por su parte, las Medallas de Oro distinguen a personas cuya trayectoria, liderazgo y contribución han sido decisivos para el desarrollo y el prestigio del deporte español.

Medalla de Oro para Alejandro Blanco, Almudena Cid y Miguel Ángel Benzal

En esta edición, las Medallas han sido para Alejandro Blanco, la exdeportista Almudena Cid y el CEO de Sports Summit Madrid, Miguel Ángel Benzal, mientras que las Placas de Oro, además del Gobierno de Canarias, han recaído en LaLiga, Liga F, la Real Federación Española de Fútbol, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Andalucía, la Junta de Extremadura, el Gobierno del Principado de Asturias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Ayuntamiento de Tarazona.

El presidente de ADESP, José Hidalgo, explicó que “hemos querido reconocer a quienes han hecho crecer al deporte español en el último año y agradecerles su compromiso con nuestro sistema deportivo. ADESP quiere seguir siendo un punto de encuentro para las federaciones, las instituciones y todos los agentes que trabajan cada día por un deporte más fuerte, más igualitario y más visible, y la presencia de tantas personalidades de nuestro ecosistema nos motiva a seguir trabajando en el mismo sentido”.

Cuatro millones de deportistas federados en España

La práctica totalidad de las federaciones deportivas españolas han estado presentes en el acto, dado que la asociación es la única entidad de nuestro país que reúne a todas ellas, representando a más de cuatro millones de deportistas federados.

La Asociación del Deporte Español está constituida por las federaciones deportivas españolas y tiene como objetivo principal poner en valor el deporte federado español, con el fin de ser considerado uno de los actores imprescindibles en el desarrollo deportivo de nuestro país. Desde el entorno de las federaciones, es reconocida como interlocutor y colaborador de las instituciones públicas para promover y canalizar proyectos de interés social que tienen en el deporte una herramienta clave para el desarrollo de iniciativas transversales.