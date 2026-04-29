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Armide Soliveres prepara su asalto al Mundial de bodyboard de la mano de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS

El campeón mundial de 2025 se somete a un reconocimiento exhaustivo por parte de la doctora Irene Sánchez, consistente en una entrevista clínica personalizada, una exploración física completa, un análisis antropométrico y una prueba de esfuerzo

Armide Soliveres durante su reconocimiento médico en HPS.

Armide Soliveres durante su reconocimiento médico en HPS. / Carlos Diaz-Recio

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Medicina Deportiva de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) ha realizado el reconocimiento médico a Armide Soliveres, primer español campeón del mundo de bodyboard, en 2025 y que fue reconocido como Mejor Deportista Canario 2025. El deportista, que continúa afrontando nuevos retos en el circuito mundial, ha completado con éxito el protocolo de evaluación médica integral que el hospital aplica a deportistas de alto nivel, con el objetivo de garantizar que se encuentra en condiciones óptimas para la competición.

La doctora Irene Sánchez, especialista de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, le realizó un reconocimiento que incluyó una entrevista clínica personalizada, una exploración física completa, un análisis antropométrico y una prueba de esfuerzo con medición de gases respiratorios, junto a un electrocardiograma basal.

Tecnología de vanguardia y un modelo centrado en la prevencion

La valoración se complementó con pruebas específicas en las áreas de Traumatología y Cardiología, garantizando un análisis exhaustivo del estado de salud del deportista. Todo el proceso se lleva a cabo mediante tecnología de vanguardia y bajo un modelo de atención centrado en la prevención, con el objetivo de asegurar que el deportista pueda entrenar y competir en las mejores condiciones de seguridad.

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La gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, señala que “acompañar a deportistas como Armide en su preparación para competiciones internacionales forma parte de nuestro compromiso con el deporte de alto nivel en Canarias”. Asimismo, subraya que “la prevención es fundamental en este proceso, ya que permite detectar posibles riesgos y asegurar que el deportista pueda entrenar y competir con la máxima seguridad”.

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