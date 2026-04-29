BODYBOARD
Armide Soliveres prepara su asalto al Mundial de bodyboard de la mano de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS
El campeón mundial de 2025 se somete a un reconocimiento exhaustivo por parte de la doctora Irene Sánchez, consistente en una entrevista clínica personalizada, una exploración física completa, un análisis antropométrico y una prueba de esfuerzo
La Unidad de Medicina Deportiva de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) ha realizado el reconocimiento médico a Armide Soliveres, primer español campeón del mundo de bodyboard, en 2025 y que fue reconocido como Mejor Deportista Canario 2025. El deportista, que continúa afrontando nuevos retos en el circuito mundial, ha completado con éxito el protocolo de evaluación médica integral que el hospital aplica a deportistas de alto nivel, con el objetivo de garantizar que se encuentra en condiciones óptimas para la competición.
La doctora Irene Sánchez, especialista de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS, le realizó un reconocimiento que incluyó una entrevista clínica personalizada, una exploración física completa, un análisis antropométrico y una prueba de esfuerzo con medición de gases respiratorios, junto a un electrocardiograma basal.
Tecnología de vanguardia y un modelo centrado en la prevencion
La valoración se complementó con pruebas específicas en las áreas de Traumatología y Cardiología, garantizando un análisis exhaustivo del estado de salud del deportista. Todo el proceso se lleva a cabo mediante tecnología de vanguardia y bajo un modelo de atención centrado en la prevención, con el objetivo de asegurar que el deportista pueda entrenar y competir en las mejores condiciones de seguridad.
La gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, señala que “acompañar a deportistas como Armide en su preparación para competiciones internacionales forma parte de nuestro compromiso con el deporte de alto nivel en Canarias”. Asimismo, subraya que “la prevención es fundamental en este proceso, ya que permite detectar posibles riesgos y asegurar que el deportista pueda entrenar y competir con la máxima seguridad”.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- El director del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria responde a Quevedo: 'Toda la ciudad quiere que lo hagas
- Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
- Quevedo incendia La Revuelta: canariedad en prime time, sorpresa de Nueva Línea y una confesión sobre su futuro
- Esperanza Gracia revela el horóscopo semanal del 27 de abril: emociones intensas y cambios para todos los signos
- Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
- Los propietarios de la Casa del Doctor Apolinario recurren el BIC de Las Canteras
- Los Bonos Consumo Archipiélago salen hoy a la venta: consulta en esta lista los comercios de Canarias donde podrás usarlos