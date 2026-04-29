La Media Maratón MACAN calienta motores de cara a la celebración de su vigésima edición

Este viernes, a partir de las 9.00 horas, se celebrará la vigésima edición de la Media Maratón MACAN, que organiza el Ejército del Aire y del Espacio de Canarias, con la que se pretende en esta ocasión, conmemorar el centenario de los grandes vuelos realizados por la aviación española.

Un año más, la Base Aérea de Gando, abrirá sus puertas para una nueva edición de su popular media maratón, de 21 kilómetros, que en esta ocasión contará con la participación de 1.100 participantes, que recorrerán las instalaciones de la base militar, bajo el lema escogido para este vigésimo aniversario tan especial: No corro ... vuelo.

Vuelta Atlética de siete kilómetros

Además de la tradicional Media Maratón MACAN, también tendrá lugar una Vuelta Atlética con un recorrido más asequible de siete kilómetros, que también se desarrollará en el interior de la Base Aérea de Gando.

Estará permitido el acceso a las instalaciones, tanto de los participantes, como de sus acompañantes, desde las 7.00 hasta las 8.30 horas, que será la hora límite, a partir de la cual se volverán a cerrar las puertas.

III Carrera Inclusiva Trisonomías 21

Una vez haya concluido la prueba principal, está previsto que tenga lugar la III Carrera Inclusiva Trisomías 21, una prueba inclusiva relacionada con la Trisomía 21 (Síndrome de Down), que pretende promover la visibilización, igualdad y la convivencia.

Las 11.30 horas es la hora prevista para la finalización de una jornada intensa, que dará paso a la entrega de trofeos.

Entrega de dorsales

La entrega de dorsales tendrá lugar mañana jueves, en horario de 12.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, en el Corte Ingés de Siete Palmas, con el único requisito de tener que presentar cada participante su documento nacional de identicad (DNI).