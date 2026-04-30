Bea Novoa, receptora del Heidelberg Volkswagen: «La clave de esta final ante el Cajasol pasa por hacer nuestro juego»

¿Cómo llega el equipo a este segundo partido de la final por el título de la Liga Iberdrola?

Sabemos el nivel del equipo al que nos enfrentamos, que para jugar este tipo de finales hay que dejarlo todo, no regalar nada. Estamos con muchas ganas, con mucha energía positiva y muy enfocadas en lo que tenemos que hacer y siguiendo el plan de juego.

¿Qué ha cambiado David Gil desde su llegada al banquillo?

Este año hemos vivido una liga muy extraña, aunque creo que no sólo para nosotras, sino también para varios equipos, con resultados que nadie se esperaba. Tuvimos un bajón en nuestro juego durante la segunda vuelta y creo que David llegó en un momento en el que necesitábamos otro aire, reencontrarnos como equipo y al final se produjo un cambio de todas nosotras, al darnos cuenta de que no podíamos seguir así.

¿Quiénes son las líderes en este Heidelberg Volkswagen que tiran del carro en los momentos difíciles del equipo?

Le diría que Patri Aranda, Sulián Matienzo, Lola Hernández y yo, que somos las que por lo general estamos constantemente en la cancha y que tiramos al equipo adelante. Nunca bajamos los brazos y estamos siempre en constante comunicación. Considero que somos unas grandes líderes, al principio nos costó un poco porque no nos sentíamos cómodas y en esas condiciones liderar al equipo es difícil. Ya nos encontramos y eso es lo principal.

¿Cómo cataloga a nivel personal esta temporada en cuanto al nivel de dureza en comparación con otras temporadas en su carrera profesional?

Vengo de la Liga francesa que es mucho más dura que la de acá. Esta temporada ha sido increíble como equipo. Tiene mucho valor que a pesar de no ser todo lo buena que nos hubiera gustado a todas, porque dimos ese bajón, pero a la larga salimos adelante y estamos jugando la final, cuando mucha gente no creía que podíamos llegar a jugarla. El alto rendimiento es una incomodidad constante, porque el rival te hace sentirte siempre incómoda y encontrar la comodidad dentro de esa incomodidad es lo que marca la diferencia entre los equipos. Nosotras lo logramos y es algo que me encanta, por eso la catalogo como una temporada muy importante dentro de mi todavía corta trayectoria.

La final ante el Cajasol es inédita, pero ¿es una ventaja el haber jugado ya la final del año pasado y el contar con jugadoras con experiencia en este tipo de finales?

El equipo cambió mucho con respecto al de la temporada pasada, la mayoría de las jugadoras no jugaron esa final, aunque sí que nos sirve tener jugadoras como Sulian Matienzo, Patri Aranda, Lola Hernández o Claudia Figueroa, que tienen esa experiencia y ganaron. Ayuda porque no es lo mismo jugar un partido normal que una final. Creo que tenemos un equipo con mucha experiencia y eso nos puede ayudar, aunque no lo es todo.

En Dos Hermanas les espera una cancha peculiar, con los techos muy bajos y mucha presión ambiental, ¿cómo se están preparando para afrontarlo?

Hemos entrenado en el Gran Canaria Arena, en la Sala Club, para poder adaptarnos a una cancha diferente, con los techos bajos. Cuesta y eso es lo que nos va a pasar tanto en Sevilla como en cualquier otro lugar en el que juguemos como visitantes. Me encanta jugar en Sevilla, me encanta la cancha, la gente, creo que así deberían de ser todos los partidos, es algo que se ve mucho en Sudamérica, pero que cuesta algo más de conseguir en España. Lo que aseguro es que los dos equipos vamos a brindar un gran espectáculo.

¿Por dónde pasan las claves para traerse de Sevilla el trofeo de campeonas?

La clave pasa por hacer nuestro juego, hacer las cosas muy bien, estar estables, no cometer muchos errores, porque las finales las termina ganando siempre aquel equipo que comete menos errores, el que cuida más la pelota y es más paciente, y más ante un equipo como el Cajasol que defiende mucho. Creo sinceramente que la clave pasa por nosotras.