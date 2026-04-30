La final de la Copa de la Reina cambia a las 20.00 en el Gran Canaria
La RFEF confirma el cambio de horario para la final de la Copa de la Reina Iberdrola, que se jugará a las 20.00 horas
La final de la Copa de la Reina 2025/2026 cambió su horario este jueves a las 20.00 (21.00 hora peninsular), en el Estadio de Gran Canaria el próximo 16 de mayo, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
"La final de la Copa de la Reina Iberdrola entre el Barça y el Atlético se disputará a las 20:00 horas (horario insular) en el Estadio de Gran Canaria", anunció la Federación en su cuenta de la red social X y también ambos equipos. La final estaba programada antes para las 18.00 pero se retrasó dos horas.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- Apuñalan en el cuello a un hombre a las puertas de un supermercado en Agaete
- Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
- Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
- Descubren un esqueleto enterrado en un solar en obras de Telde: la Policía Nacional ya investiga el hallazgo
- Hallazgo de un cadáver en un solar de Telde: 'Si no tuviésemos que reparar las tuberías del edificio nadie lo hubiese encontrado
- Las Palmas huele a Japón este mayo
- Paco Santana celebra su cumpleaños rodeado de un centenar de amigos en El Churrasco