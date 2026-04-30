El Rallye Villa de Santa Brígida arranca este viernes con récord de participación

El 42 Rallye Villa de Santa Brígida arranca este viernes con una jornada que combinará actividad deportiva, ambiente festivo y presencia de aficionados en el casco satauteño. La prueba, organizada por DGJ Sport Team, se celebrará los días 1 y 2 de mayo y supondrá el regreso del Campeonato BP de Rallies de Las Palmas a Gran Canaria seis meses después.

La cita llega además con un dato destacado: 102 equipos inscritos, la mayor cifra de participación registrada hasta ahora en la historia del rallye.

La primera jornada estará centrada en las verificaciones, la ceremonia de salida y el primer tramo cronometrado. El Club de Mayores de Santa Brígida acogerá desde las 13:00 horas las verificaciones administrativas y, a partir de las 14:00 horas, las técnicas.

El inicio oficial de la prueba tendrá lugar a las 19:00 horas con la ceremonia de salida en la calle Galeón, donde los equipos pasarán por la rampa antes de dirigirse al parque de trabajo.

La competición comenzará esa misma noche con el tramo ‘Villa de Santa Brígida’, de 6,018 kilómetros, previsto para las 20:30 horas. Esta primera especial servirá para establecer la clasificación provisional del rallye.

Coincidiendo con la festividad del 1 de mayo, la organización espera una importante afluencia de público. Como complemento, se instalarán simuladores para que los aficionados puedan disfrutar de una experiencia vinculada al mundo del motor durante la tarde.

La jornada del sábado completará el recorrido con los tramos de ‘San Mateo–Valsequillo de Gran Canaria’, de 8,792 kilómetros; ‘Higuera Canaria–La Atalaya’, de 7,626 kilómetros; ‘La Milagrosa–Pino Santo–Los Silos’, de 13,857 kilómetros; y ‘Marzagán’, de 2,184 kilómetros.

La prueba llega después de haber tenido que aplazarse por los efectos de la borrasca Therese, lo que obligó a la organización a reajustar horarios y adaptar el dispositivo a las nuevas circunstancias.

DGJ Sport Team ha pedido la colaboración del público para garantizar el buen desarrollo del rallye. La organización recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los oficiales, respetar las zonas habilitadas y cumplir las normas de seguridad. También insiste en que está prohibido hacer fuego o acampar, y solicita a los asistentes que retiren los residuos que generen.

El 42 Rallye Villa de Santa Brígida cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Brígida, la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Valsequillo, el Ayuntamiento de San Mateo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y su Instituto Municipal de Deportes. A nivel privado, destaca el apoyo de Škoda Canarias, Bp, Diasan Puertas Automáticas, Pirotecnia Piromart, Ledtse, Grupo Cantera, Pasto y Bellota – Santa Brígida, N&N Computers, Star Garage Shop, Restauración Mallow, Caro y Estación Bp Santa Brígida.