La Transgrancanaria 2027 ya tiene fecha: Gran Canaria volverá a acoger la élite mundial del trail en febrero

Gran Canaria volverá a situarse en el centro del trail running internacional con una nueva edición de The North Face Transgrancanaria, que ya tiene fechas oficiales. La 28ª edición de la prueba se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027, según ha anunciado Arista Eventos, empresa organizadora de la carrera.

La apertura de inscripciones se comunicará próximamente, junto con más detalles sobre las novedades, ubicaciones y recorridos de las distintas modalidades.

La cita volverá a ofrecer distancias adaptadas a todo tipo de corredores, desde deportistas de élite internacional hasta participantes que se inician en el trail running. Además, se mantendrán las carreras infantiles, una apuesta que la organización conserva cada año para fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes.

En el ámbito internacional, la modalidad Classic volverá a formar parte del circuito World Trail Majors, mientras que la Marathon, que en 2026 fue la distancia más multitudinaria con 1.800 inscritos, estará integrada en las Short Series by World Trail Majors.

The North Face continuará dando nombre a la prueba por cuarto año consecutivo, dentro del acuerdo de colaboración que la organización mantiene con la marca norteamericana hasta 2029.

Una edición 2026 de récord

El anuncio de la fecha de 2027 llega tras una edición histórica en 2026. Más de 6.000 corredores de 75 países participaron en la prueba, con un 44% de presencia internacional, unas cifras que consolidan a la Transgrancanaria como una de las grandes citas del calendario mundial de trail running.

La participación femenina también alcanzó un dato destacado, con 1.617 mujeres inscritas, un 70% más que en 2024. Este crecimiento supone un nuevo avance en el compromiso de la organización con la igualdad y la presencia de mujeres en las carreras de montaña.

El seguimiento de la prueba volvió a demostrar su impacto internacional. La retransmisión en streaming superó los 220.000 espectadores, con más de 20 horas de emisión en directo en español e inglés y un equipo de 40 profesionales. Además, más de 100 periodistas acreditados, en su mayoría fotógrafos y videógrafos internacionales, cubrieron el evento.

The North Face Transgrancanaria 2027 se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027 / LP/DLP

Los ganadores de 2026

La edición de 2026 tuvo como grandes protagonistas a Henriette Albon y Jonathan Albon, que se impusieron en la modalidad Classic y confirmaron su dominio en el trail running de élite.

En el resto de distancias, Madlen Kappeler y Henri Aymonod vencieron en el Kilómetro Vertical El Gigante; Estel Roig y Alain Santamaría ganaron la Half; Madlen Kappeler y Daniel Galán dominaron la Promo; Ikram Rharsalla y Antonio Martínez se impusieron en la Marathon; y Tereza Hudcova y Julen Calvó vencieron en la Advanced.

The North Face Transgrancanaria 2027 se celebrará del 24 al 28 de febrero de 2027 / LP/DLP

Destacada presencia canaria

Los corredores canarios también tuvieron un papel relevante en todas las modalidades. En la Classic, Estanislao Rivero y Álvaro Santana lograron entrar en el top 20 masculino, mientras que Yasmina Castro y Alba Murcia hicieron lo propio en la categoría femenina.

En la Advanced, Alejandro Mayor consiguió una séptima posición, y varias corredoras del Archipiélago se situaron entre las veinte mejores, entre ellas Dunia Cruz, Paula Teresa Montes, Elena Rodríguez y Fátima Morales.

La Marathon contó con David Cruz entre los mejores corredores masculinos, mientras que Cristina Gutiérrez, Lorena Padrón, Lindsay Ramos y Beatriz Crespo firmaron una destacada actuación en la categoría femenina.

En la Half, Álvaro Escuela rozó el podio con una cuarta posición, y Moana Lilly Kehres fue quinta entre las mujeres. En la Promo sobresalieron Jehosua Medina, Esteban García, Iris Santana y Sandra Moreno. También hubo presencia canaria destacada en el Kilómetro Vertical El Gigante, con Raúl Santana, Esteban García, Moana Lilly Kehres, Estela Guerra y Tatiana Cruz entre los mejores clasificados.

The North Face Transgrancanaria está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como de distintos ayuntamientos de la isla y entidades colaboradoras.