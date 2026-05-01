El Arena se viste de gala para llevar al CV Guaguas a la final del playoff

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas recibe este sábado a las 18:00 horas en el Gran Canaria Arena al CV Manacor en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Superliga Masculina, en un duelo con mucho en juego y que puede resultar decisivo para el futuro inmediato de ambos equipos.

Tras el 1-3 logrado en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal, el conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero toma ventaja en la serie y traslada ahora la eliminatoria a casa. El técnico ya ha citado a la afición amarilla para que juegue su papel en un encuentro clave: "el empuje desde la grada puede marcar la diferencia en un choque".

"Es un resultado bueno para ahora recibirles con nuestra afición y buscar el pase a la final, pero sabemos que es difícil", advertía Camarero en la previa. El entrenador grancanario también quiso lanzar un mensaje claro: "Hacemos un llamamiento a la afición para que entre todos seamos capaces de lograr el pase a la final. Es superimportante que apoyen al Guaguas, porque es algo muy importante para toda la isla".

Si el CV Guaguas logra la victoria este sábado sellará su billete para la gran final del playoff por el título de la Superliga. Allí se mediría al vencedor de la otra semifinal entre Grupo Herce Soria y CV Melilla, una serie que marcha 0-1 a favor del conjunto melillense y que se decidirá en Los Pajaritos.

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El conjunto grancanario llega en un momento álgido tras eliminar previamente a Unicaja Costa de Almería por 2-1, con remontada incluida, y tras haber comenzado con buen pie esta semifinal. Ahora, con el factor cancha a favor y el apoyo de su gente, el objetivo está claro: culminar el trabajo en Siete Palmas y dar el paso definitivo para revalidar el título un año más.