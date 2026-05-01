Julián Mencara y Marta Padín, vencedores del Medio Maratón Macan

Julián Mencara y Marta Padín se proclamaron vencedores absolutos de la vigésima edición del Medio Maratón Macan, celebrada hoy en el interior del recinto de la Base Aérea de Gando. La cita contó con 1.056 participantes, repartidos entre las dos distancias que recogía el programa del evento: 21 y siete kilómetros.

En el apartado masculino, el vencedor de la prueba reina tuvo en Óliver Zerpa a un digno rival. Este último dominó la prueba en los puntos kilométricos 9,65 y 13,13, pero se vio superado en el 16.65 por Mencara, que entró en meta con un tiempo de una hora, 19 minutos y 43 segundos, mientras que el segundo hacía 1h.19:51. Tercero entraría en la meta Menzey Plaza, del Chanchullo Trail, con una marca de 1h.20:25. Gabriel Alemán, del club 3Com Squad, finalizaba cuarto.

En la categoría femenina, triunfo rotundo de una Marta Padín que controló la prueba en todos sus parciales sin que nadie le inquietase. Vencía con autoridad marcando un tiempo de una hora, 37 minutos y diez segundos. El podio lo completaban Bea Soqueiro (1h.42:21) y Maica Peña (1h.45:45).

Alberto Cabrera y Vanessa Reina, vencen en los siete kilómetros

En lo referente a la cita de los siete kilómetros, bajo la denominación de Vuelta Atlética de Gando, vencieron Alberto Cabrera, del UAVA, y Vanessa Reina; ambos a su vez se impusieron en la categoría militar. El primero ganaba con un crono de 23 minutos y 13 segundos y la fémina lo hacía con un registro de 29 minutos 32 segundos.

Los vencedores del Trofeo Rector de la ULPGC, encuadrado en esta cita, fueron Juan Luis Jiménez y Yaiza González, en la distancia corta, y Oswaldo José Valido y Esther Carvajal, en la de 21 kilómetros. También se celebraba dentro del programa del Medio Maratón Macan la tercera edición de una carrera inclusiva con la participación de componentes de la Asociación Trisomía21.

Entrega de premios

El evento se cerró con la entrega de premios, presidida por Francisco Javier Vidal Fernández, general jefe del Mando Aéreo de Canarias (Macan). Estuvo acompañado por el general Juan Antonio Ballesta Miñarro, presidente de la Junta de Educación Física y Deportes del Macan; este último destacó el éxito de la convocatoria y recordó el centenario del vuelo del Plus Ultra, que en 1926 hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria durante su histórico viaje entre Palos de la Frontera y Buenos Aires, un hito reflejado además en las camisetas conmemorativas de esta edición. Además, asitieron Bayardo Abós Álvarez-Buiza, coronel jefe de la Base Aérea de Gando y Ala 46, Luis Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Rayco Mederos, representante de la Asociación Trisomía 21.