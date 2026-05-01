K-1 World MAX: solo falta Gran Canaria por entrar en la historia

La isla acogerá el próximo 16 de mayo de 2026, en el Gran Canaria Arena, la última ronda clasificatoria del prestigioso K-1 World Max, donde se decidirá uno de los nombres que completará el cuadro final internacional.

En esta cita clave, el grancanario Alcorac Caballero tendrá la oportunidad de representar a Canarias en casa y luchar por un puesto entre la élite mundial. Junto a él, completan el cartel el vasco Sergio "Dinamita" Sánchez, el francés Alan Lévêque y el portugués Fabio Veiga, en un torneo que se disputará en formato de semifinales y final, con un único vencedor que logrará la clasificación directa.

Gran Canaria no solo será sede, sino que aspira a marcar un antes y un después dentro del circuito internacional. La organización, de la mano de Fight Events y la Federación Canaria de Kickboxing y Muaythai, no busca estar a la altura de las citas ya celebradas en otros países, sino superarlas y convertir esta velada en la mejor de todas, consolidando a la isla como uno de los grandes referentes del sello K-1 a nivel global.

El evento forma parte del circuito mundial K-1, que reúne a algunas de las principales potencias del kickboxing, y contará además con un amplio programa que incluirá combates internacionales, superfights y participación de deportistas profesionales dentro del programa "Talens", dando visibilidad a futuros aspirantes.

Mucho más que un evento deportivo

Con una ambiciosa puesta en escena, retransmisión internacional y un espectáculo diseñado al detalle, la organización se ha fijado como objetivo llenar el Gran Canaria Arena con más de 3.000 espectadores, posicionando a la isla no solo como sede deportiva, sino como escaparate internacional del kickboxing.

El K-1 World Max Gran Canaria 2026 no será solo un evento, será una declaración de intenciones con el que Gran Cabaria se convertirá en epicentro mundial del combate, acogiendo una de las fases decisivas del torneo en un evento que reunirá a la élite internacional. Un evento donde no hay segundas oportunidades, ni excusas, porque participarán los mejores del mundo y se jugarán el todo o la nada.

Un cartel de lujo

El canario Alcorac Caballero tiene el honor de representar al archipiélago en esta cita de primer nivel. Reconocido por su disciplina, potencia y técnica sobre el ring y logros internacionales, Caballero afronta este desafío como una gran oportunidad para seguir subiendo peldaños en la élite mundial del K1. Con una trayectoria ascendente y el respaldo de la afición local, el luchador llega en un excelente momento de forma y con la motivación de competir en casa por las nubes.

El cartel lo completan el vasco Sergio "Dinamita" Sánchez, el francés Alan Lévêque y el portugués Fabio Veiga, en dos rondas de semifinales y una final. El campeón se clasificará directamente para la gran final que se celebrará en Japón el próximo 29 de diciembre.

"Pelear en el Gran Canaria Arena, delante de mi gente, es una ilusión y un orgullo. La afición juega siempre un papel importante, porque son los que te apoyan y te dan el aliento necesario en los combates. Competir en casa es lo mejor que me puede pasar y será un aliciente extra para mí", afirma Alcorac Caballero.

Para el representante canario, la preparación para llegar con las máximas garantías de éxito a la cita es fundamental: "Hace una semana que llegué de Barcelona de entrenar con distintos sparrings y la preparación la llevo bastante bien. Estoy en la última fase de carga y dentro de una semana empezaré con el tema del corte de peso", destacó.

El evento, en directo por MARCA TV

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Las entradas ya están disponibles en www.fighteventstv.com y se espera una gran afluencia de público tanto local como internacional: el ambicioso objetivo es superar los 4.000 mil espectadores. Asimismo, los seguidores de los deportes de contacto podrán seguir todo los detalles del evento en directo a través de Marca TV.