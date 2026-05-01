La revancha de Zebenzui Ruiz en las MMA llega en el Wow de Lisboa ante la atenta mirada de Cristiano Ronaldo

Por primera vez en su historia, The Way of Warriors FC (Wow), la compañía de Artes Marciales Mixtas fundada por David Balarezo en 2019 que se ha convertido en la número uno en España, sobre todo desde la incorporación como imagen y accionista del peleador número uno de la UFC, Ilia Topuria, celebrará uno de sus eventos fuera de España. El reciente fichaje de Cristiano Ronaldo, también como imagen e inversor, ha posibilitado la celebración el viernes 22 del Wow 30 en Lisboa, la ciudad que vio nacer como estrella del balompié al Bicho, en una cita a la que seguro que no faltará CR7.

Un peleador grancanario, Zebenzui Ruiz, será el protagonista de la pelea estelar de la velada. Se medirá al luchador norteamericano-portugués Kris Moutinho, un hueso duro de roer que cuenta con un récord de 14 victorias ocho derrotas y con cuatro de sus peleas en el marco de la UFC.

Este duelo tiene aires de revancha para el isleño, tras ver como se le esfumaba la oportunidad de haber peleado en la compañía en el Wow Starlite de Marbella, al sufrir a tres días de la pelea una rotura de ligamentos en la rodilla que le dejó fuera de combate.

Enrique 'Wasabi' estará en su esquina

La Roca, como se le apoda en el mundo de las artes marciales mixtas, contará en su esquina con una leyenda de este deporte, Enrique Wasabi Marín, el segundo español que logró debutar en la UFC y que ha formado parte de su preparación, que ha llevado a cabo en las instalaciones de su propia academia, The Fighters Club Arucas, en la que cerca de 400 alumnos y alumnas de distintas edades y condiciones le han visto durante estas semanas prepararse para una pelea bastante dura, pero que afronta con el convencimiento de retornar de tierras lisboetas con una nueva victoria en el bolsillo.

Dos peleadores georgianos de nivel, Zurico Jojua y Merab Mamphoria, se han desplazado hasta la Isla para formar parte de la recta final de la preparación del grancanario. «Estoy súper contento con esta oportunidad, peleé hace poco más de un mes y medio, después de que las lesiones me impidieran pelear los dos últimos años», apunta. «La verdad es que, a pesar de que noté algo esa falta de inactividad, me he sentido bien, muy contento, por eso quise pelear cuanto antes y más en un evento internacional ante un peleador -Kris Moutinho- que ha peleado en cuatro ocasiones dentro de la UFC», relata Zeben. «Estas son las peleas que me motivan», afirma el peleador isleño.

Lesión superada

Sobre su última lesión de ligamentos, el grancanario reconoce que fue de las peores que ha tenido: «Se produjo a tres días de viajar a Marbella y me encontraba perfectamente, sin molestias; la preparación había sido muy buena, pero al final las cosas pasan porque tienen que pasar, la afronté y gracias a Dios no me tuve que practicar ninguna cirugía. Me recuperé bien, no he tenido ni molestias ni secuelas y espero que este año pueda pelear bastante más».

De su adversario, Ruiz destaca que «solo tiene una marcha». «Siempre va hacia adelante, es un peleador súper agresivo que únicamente va a pegarse, así que creo que es parecido a mí, en el sentido de que siempre sale a ganar y vamos sin duda a chocar mucho, por lo que creo que va a ser una pelea muy interesante para la afición».

Su plan de batalla

En su plan de batalla de cara al día 22, asegura que consiste «en intentar llevarlo al suelo y finalizarlo, pero me considero un peleador completo y si tengo que pegarme lo haré, siempre buscando la manera de acortarle la distancia para no entrar en ese juego que a él le beneficia, de pegarse, debo esperar mi momento e intentar acabar la pelea en el suelo, que es donde más cómodo me siento».

Con la evolución de las MMA, «cuanto más completo eres como peleador, más oportunidades tienes de ganar», explica el isleño. «Hoy en día, todos los luchadores entrenan todas las áreas y son muy completos en todas, te estudian, hay muy buenas estrategias, debes prepararte en todo para estar preparado», añade. «En los entrenamientos siempre intento sufrir el doble que los demás», destaca .

Wow, la mejor compañía de España

Sobre Wow, aseguró sin ningún tipo de duda que se trata de la mejor promotora de España: «Siempre intenta contar con los peleadores españoles, le da oportunidades a los amateur que están empezando en el mundo profesional de las MMA, están haciendo las cosas muy bien. Estoy muy contento con la compañía y ellos saben que pueden contar conmigo para pelear donde sea y con quien sea».

Sobre los dos padrinos de lujo a nivel mundial con los que cuenta Wow, reconoce que «Ilia Topuria es la imagen, es un icono de las MMA y el referente en España, y sobre Cristiano Ronaldo la verdad es que si él no asistiese lo más probable es que no se hubiese hecho».

Del 'Niño Roca' a 'La Roca'

En su crecimiento como luchador, Ruiz le ha llegado en su madurez la hora de cambiar el apodo de sus inicios, el Niño Roca, por el de La Roca: «Me lo puso uno de mis entrenadores en mis inicios y ahora como ya no soy un niño, creo que es el momento de cambiarlo».

En su preparación de cara a la pelea , Zeben destaca que ha traído dos peleadores de fuera porque «me gusta exigirme, traer gente que esté a mi ritmo, a mi altura, porque hay gente que no le gusta sufrir, pero yo soy todo lo contrario, intento sufrir lo máximo posible en los entrenamientos para que el día de la pelea sufra lo mínimo».

Su propia academia

Sobre su academia, The Fighters Club Arucas, en cuyas instalaciones se ha preparado intensamente para este enfrentamiento, relata que fue una promesa que se hizo: «Dije que cuando volviera a dar clases lo iba a hacer en mi propia academia y cuando monté el club conseguí hacer lo que me gustaba, con la gente que quiero sacar el día de mañana, siempre les digo que si yo puedo, ellos pueden. Soy un entrenador que si a los chicos y chicas les pido que hagan cien flexiones, yo también las hago. Supone un plus el ver que si yo puedo, ellos también, porque todos tenemos las mismas piernas y el mismo corazón».

Su anécdota con Putin

Con 22 años vivió en Rusia una experiencia que todavía hoy le saca una sonrisa: «Era joven, me llamaron para matarme, porque a todos los españoles que peleaban en ese evento, Sambo-70, en Moscú, les habían pegado, para que todos los rusos ganasen delante de su presidente -Vladimir Putin-, y yo tuve la suerte de ganar a un rival bastante duro. Si le soy sincero, en aquel entonces yo no sabía ni quien era Putin, me dieron un cinturón por ganar y un trofeo que me entregó él y que era por la mejor pelea de la noche, cuando había peleadores muy buenos como por ejemplo, Arman Tsarukyan».