El Heidelberg Volkswagen cede en su primera oportunidad para sellar el título de Liga Iberdrola

El Heidelberg Volkswagen cae en su visita al Pabellón de Los Montecillos por 3-1, con parciales de 22-25, 25-22, 27-25 y 25-21, tras un comienzo fulgurante que fue neutralizado por las locales. Las grancanarias tendrán otra oportunidad de sellar el título de Liga Iberdrola este domingo, a las 11:00 hora canaria en el mismo escenario, gracias al triunfo del primer partido en el Miguel Solaesa.

A pesar del estruendoso ambiente del Pabellón Los Montecillos, las jugadoras de David arrancaron el encuentro con una muestra de confianza y de poso competitivo durante la igualdad inicial (12-12), una balanza que inclinó primeramente una buena rotación al saque de Beatriz Novoa y un sólido trabajo en recepción y bloqueo (13-16).

El tiempo muerto de Ricardo Torronteras buscó la reacción de las andaluzas, aunque dos buenas fintas de Patricia Aranda y Sulian Matienzo permitieron a las grancanarias aguantar el arreón y dar tiempo a que Novoa y Anlène van der Meer ampliarán la distancia (19-24) en un set que selló el martillo de Cara McKenzie por zona 2 (22-25).

Auspiciadas por el primer golpe, Fundación Cajasol Andalucía trató de imponer su ritmo (4-2), aunque las canarias mantuvieron el control con el saque y supieron infligir un parcial de 2-5 para dar la vuelta a un buen inicio nazareno (5-7).

El golpe a golpe se estiró hasta el 12-12, momento en el que dos remates de van der Meer y Novoa más un penalti de McKenzie dieron la máxima ventaja del set a las colegiales y obligaron a Torronteras a frenar el partido (12-15). Las sevillanas comenzaron a volcar su juego por zona 2 y consiguieron poner en aprietos al Heidelberg Volkswagen (19-18), que a pesar de reaccionar (19-21), acabó cediendo en la recta final (25-22).

La motivación del primer set dio alas al Fundación Cajasol Andalucía (6-2), que trató de poner tierra de por medio en el tercer set, si bien el pundonor de las jugadoras del Heidelberg Volkswagen afloró con la entrada de Blanca Martínez (12-11). Una exhibición al saque de Matienzo y Lola Hernández dejó a las colegiales a un paso (24-25) del set, pero el tanteo cayó del lado local (27-25).

Conscientes de la necesidad de adjudicarse el cuarto set, las colegiales mostraron firmeza en sus remates y alcanzaron una ventaja de 7-9, que se diluyó tras un parcial de 10-1 para el Fundación Cajasol Andalucía (17-10). La garra de las vigentes campeonas de Liga Iberdrola abrió la puerta para intentar la remontada (22-19), pero no fue suficiente para el Heidelberg Volkswagen, que tendrá la oportunidad de sellar el título de Liga Iberdrola este domingo, a las 11:00 hora canaria.

Ficha técnica:

3 – Fundación Cajasol Andalucía: Isabel Barón (líbero), Bianca Polo (-), Lucía Prol (13), Jada Burse (23), Sira Plaza (-), Irene de Blas (-), Helena Orejas (14), Alejandra Pérez (-), Kennedi Evans (1), Leticia Delagrammatikas (-), Emery Herman (5) y Louise Sansó (14).

Entrenador: Ricardo Torronteras

1 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (-), Anlène van der Meer (13), Lola Hernández (6), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (3), Blanca Martínez (2), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (17), Cara McKenzie (6) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: David Gil

Parciales: 22-25, 25-22, 27-25 y 25-21.

Árbitros: Carlos Robles y Diego Rodríguez

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Incidencias: encuentro correspondiente al segundo partido de la final de la Liga Iberdrola, disputado en el Pabellón Los Montecillos ante unos 1.500 espectadores.