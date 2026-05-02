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El Heidelberg Volkswagen cede en su primera oportunidad para sellar el título de Liga Iberdrola

El Heidelberg Volkswagen cede en su primera oportunidad para sellar el título de Liga Iberdrola

El Heidelberg Volkswagen cede en su primera oportunidad para sellar el título de Liga Iberdrola / La Provincia

La Provincia

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El Heidelberg Volkswagen cae en su visita al Pabellón de Los Montecillos por 3-1, con parciales de 22-25, 25-22, 27-25 y 25-21, tras un comienzo fulgurante que fue neutralizado por las locales. Las grancanarias tendrán otra oportunidad de sellar el título de Liga Iberdrola este domingo, a las 11:00 hora canaria en el mismo escenario, gracias al triunfo del primer partido en el Miguel Solaesa.

A pesar del estruendoso ambiente del Pabellón Los Montecillos, las jugadoras de David arrancaron el encuentro con una muestra de confianza y de poso competitivo durante la igualdad inicial (12-12), una balanza que inclinó primeramente una buena rotación al saque de Beatriz Novoa y un sólido trabajo en recepción y bloqueo (13-16).

El tiempo muerto de Ricardo Torronteras buscó la reacción de las andaluzas, aunque dos buenas fintas de Patricia Aranda y Sulian Matienzo permitieron a las grancanarias aguantar el arreón y dar tiempo a que Novoa y Anlène van der Meer ampliarán la distancia (19-24) en un set que selló el martillo de Cara McKenzie por zona 2 (22-25).

Auspiciadas por el primer golpe, Fundación Cajasol Andalucía trató de imponer su ritmo (4-2), aunque las canarias mantuvieron el control con el saque y supieron infligir un parcial de 2-5 para dar la vuelta a un buen inicio nazareno (5-7).

El golpe a golpe se estiró hasta el 12-12, momento en el que dos remates de van der Meer y Novoa más un penalti de McKenzie dieron la máxima ventaja del set a las colegiales y obligaron a Torronteras a frenar el partido (12-15). Las sevillanas comenzaron a volcar su juego por zona 2 y consiguieron poner en aprietos al Heidelberg Volkswagen (19-18), que a pesar de reaccionar (19-21), acabó cediendo en la recta final (25-22).

La motivación del primer set dio alas al Fundación Cajasol Andalucía (6-2), que trató de poner tierra de por medio en el tercer set, si bien el pundonor de las jugadoras del Heidelberg Volkswagen afloró con la entrada de Blanca Martínez (12-11). Una exhibición al saque de Matienzo y Lola Hernández dejó a las colegiales a un paso (24-25) del set, pero el tanteo cayó del lado local (27-25).

Conscientes de la necesidad de adjudicarse el cuarto set, las colegiales mostraron firmeza en sus remates y alcanzaron una ventaja de 7-9, que se diluyó tras un parcial de 10-1 para el Fundación Cajasol Andalucía (17-10). La garra de las vigentes campeonas de Liga Iberdrola abrió la puerta para intentar la remontada (22-19), pero no fue suficiente para el Heidelberg Volkswagen, que tendrá la oportunidad de sellar el título de Liga Iberdrola este domingo, a las 11:00 hora canaria.

Ficha técnica:

3 – Fundación Cajasol Andalucía: Isabel Barón (líbero), Bianca Polo (-), Lucía Prol (13), Jada Burse (23), Sira Plaza (-), Irene de Blas (-), Helena Orejas (14), Alejandra Pérez (-), Kennedi Evans (1), Leticia Delagrammatikas (-), Emery Herman (5) y Louise Sansó (14).

Entrenador: Ricardo Torronteras

1 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (-), Anlène van der Meer (13), Lola Hernández (6), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (3), Blanca Martínez (2), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (17), Cara McKenzie (6) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: David Gil

Parciales: 22-25, 25-22, 27-25 y 25-21.

Árbitros: Carlos Robles y Diego Rodríguez

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Incidencias: encuentro correspondiente al segundo partido de la final de la Liga Iberdrola, disputado en el Pabellón Los Montecillos ante unos 1.500 espectadores.

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