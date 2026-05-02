El Molina Sport impone su ley en casa para sellar su pase a la final de la Liga Élite

Nadie dijo que iba a ser fácil y lo cierto es que el Espanya vendió cara su derrota en el segundo partido del playoff de semifinales, en el que terminó claudicando ante el poderío ofensivo del mejor equipo de Europa, un Molina Sport que supo adaptarse a un duelo con muchas aristas para terminar imponiéndose por 7-4 ante su afición, lo que sumado al 4-5 logrado en el primer partido, les clasifica automáticamente para la gran final canaria ante el Arona Tenerife Guanches.

El conjunto grancanario abría el marcador en los primeros compases del duelo al aprovechar Alex Pérez una buena asistencia de Óscar Sierra, que le daba algo de tranquilidad a los locales que no tardaban en dinamitar el partido con dos nuevos tantos de Kevin Mooney y Alex Pérez que parecían sentenciar el duelo en favor del campeón vigente (3-0).

Nada más lejos de la realidad ante un equipo como el Espanya que conseguía reducir distancias en una jugada individual de Jean Paul Bejarano; aunque la respuesta de los amarillos era inmediata, al enviar a las mallas Kevin Mooney un pase medido de Jan Andrysek (4-1), a poco menos de 10 minutos para el descanso.

Los baleares adelantaban sus líneas y conseguían recortar la diferencia antes del ecuador con dos tantos de Samuel Cidade y del examarillo Edu Cabalin (4-3).

El paso por vestuarios le servía al Espanya para tirar de estrategia y sorprender a los grancanarios con el empate, en una jugada individual culminada por Álvaro Pons.

El juego se recrudecía en defensa a ambos lados de la pista. Jan Andrysek deshacía la igualada tras aprovechar una asistencia de Chuck Baldwin y ambos protagonistas intercambiaban poco después sus roles para coger algo de aire, subiendo al marcador el 6-4.

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A la desesperada los baleares renunciaban a su portero para tener mayoría de efectivos en pista, pero el Molina Sport aprovechaba para sentenciar el partido y la eliminatoria, al anotar a puerta vacía Kevin Mooney el definitivo 7-4.