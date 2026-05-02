Monzón, primer líder del Rally de Santa Brígida

Luis Monzón y José Carlos Déniz, a los mandos de un Toyota GR Yaris Rally2, se convirtieron en los primeros líderes de la 42 edición del Rally Villa de Santa Brígida, prueba puntuable para el Campeonato BP de Rallys de Las Palmas. El piloto satauteño, principal favorito a la victoria, se impuso en el tramo inaugural de la prueba, de 6,1 kilómetros de recorrido. Invirtió un tiempo de 3:46.9, aventajando en 9.8 segundos a los segundos, Benjamín Avella y Tino Alemán; estos, a bordo del Alpine A 110 GT+, marcaron un registro de 3:56.7. La tercera posición recaía en Raúl Quesada y Agustín Vega con el Hyundai i20 Rally2, con un tiempo de 3:59.8, cediendo 12 segundos con respecto al primer clasificado.

Monzón y Déniz, que estrenan su nueva montura en la modalidad de rallys después de ganar la Subida a Juncalillo, demostraron estar muy motivados tras un corto periodo de inactividad. El bicampeón de España no pudo participar la semana pasada en el Rally Islas Canarias del Mundial por compromisos personales. El piloto local defiende su privilegiada posición en las nueve especiales de hoy; la jornada arranca a las 7.00 horas y culmina a las 17.15.

Avella y Alemán también empiezan con energía este Rally Villa de Santa Brígida, al conquistar la segunda plaza después de superar en 2.2 segundos a los terceros clasificados, Raúl Quesada y Agustín Vega, con el Hyundai i20 R5 . Reseñar que Iván Armas y Tino Guerra, con el Porsche GT3 911-991.1, no tomaban la salida.

Accidente de Daniel Medina

Julián Falcón y Dani Rosario, Skoda Fabia Rally2 acabaron cuartos de la general provisional con un registro de 4:00.8, con una diferencia con respecto al líder de 13.9 segundos, y a escasos 1.9 segundos del piloto de Valleseco.

El tramo inaugural de la prueba tuvo que detenerse debido al fuerte accidente protagonizado por el equipo formado por Daniel Medina y Carlos García (Peugeot 208 Rally4), sin consecuencias personales. El percance afectó a los equipos Estalella-Batista (Toyota Gr Yaris), Lemes-Guillén (Peugeot 208 Rally4), Afonso-Ortiz (EVO-IX) y la familia Afonso Jr.-Miranda (EVO-IX). Los comisarios deportivos le concedieron un tiempo de 4:10.7 a todos los perjudicados. Esto significaba que ocuparon las plazas del sexto al noveno de la general provisional.

La competición se reanudaba con el lanzaroteño Yoday Betancor y Pedro Viera, a bordo del Peugeot 208 Rally4, que se hacían con la quinta posición a 23.8 de Monzón con un crono de 4:10.7, que lo iguala con los equipos afectados por el accidente de Medina al ser el tiempo de referencia tomado.

Mario Déniz y Naira Rodríguez, con el Peugeot 106 S16, cerraban las posiciones del top 10 con un registro de 4:14.2, cediendo 27.3 con respecto a la primera plaza de Luis Monzón y José Carlos Déniz.

Jesús Rodríguez y Víctor García 8EVO-IX) y Juanfra Santana y Raúl Galván (BMW 325i E30) acabaron ubicados en las posiciones undécima y duodécima, respectivamente, separados por escasas cuatro décimas. Les seguían Aaron Batista y Guayasén Ortega (Mitsubishi Colt), a un segundo de los anteriores y con una ventaja de 1.1 segundos de diferencia con Miguel Atta y Juan Monzón (Renault Clio Rally3). Atta regresa en esta prueba a la competición después de una larga inactividad de muchos años, cuando tomaba parte en la Copa Clio Canarias.

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La 42 edición del Rally Villa de Santa Brígida corona hoy a sus campeones tras la celebración de las nueve especiales restantes: San Mateo-Valsequillo, de 8,792 kilómetros (8.00, 11.00 y 14.00 horas) ; Higuera Canaria-La Atalaya, de 7,626 kilómetros (8.35, 11.35 y 14.35 horas); La Milagrosa-Pino Santo-Los Silos, de 13,857 kilómetros (9.10 y 12.10 horas); y Marzagán, de 2,184 kilómetros (15.00 horas).