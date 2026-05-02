Remontada se escribe con R de Rocasa Gran Canaria con la afición como jugador número ocho

Cinco son los goles que tiene que levantar el Rocasa Gran Canaria para meterse en las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola tras el 24-19 del partido de ida en el Esperazna Lang ante el Elche.

Una cita clave en la que el equipo local buscará una remontada histórica con la que clasificarse entre los cuatro mejores del playoff por el título de liga y, aunque no será tarea sencilla, la plantilla y el cuerpo técnico teldense afrontan el desafío de disputar el partido de sus vidas para enjugar la diferencia y acceder, por la puerta grande, a las semifinales.

La misión es exigente, pero los precedentes son esperanzadores, ya que la plantilla grancanaria ha demostrado, en multitud de ocasiones, su capacidad para sobreponerse a situaciones adversas. El equipo ha trabajado intensamente durante la semana, conjurándose para ofrecer una actuación sólida y regular que permita voltear la eliminatoria frente al Atticgo Elche.

"Sesenta minutos en el Antonio Moreno son muy largos"

Con el apoyo de la afición de Las Remudas el objetivo parece más asequible: "Tenemos fe en nuestro equipo y en nuestra afición; vamos a luchar cada balón para conseguir esta remontada. En nuestra casa, sesenta minutos son muy largos", afirmó Dejan Ojeda, máximo responsable técnico del Rocasa Gran Canaria.

El técnico de Telde apunta las claves de la reacción: "Tenemos que ser muy intensos en defensa, controlar su ataque y su primera línea sin balón, además de saber leer mejor nuestra ofensiva y ser verticales. Así podemos hacer daño al Elche, manejar el tiempo del partido, estar cómodos en la pista y conseguir el ansiado reto", explicó.

Las jóvenes jugadoras Noemí Artiles y Aruma Castellano son las caras nuevas de la convocatoria para el partido más importante de la temporada en un Antonio Moreno que volverá a jugar un papel determinante para que el Rocasa Gran Canaria escriba una nueva y brillante página en su historia deportiva.

Y las jugadoras lo saben: "Jugar en casa con el aliento de la afición será un extra que nos puede llevar en volandas hacia la remontada", subrayó, convencida, Lulú Guerra, una jugadora con mil batallas a sus espaldas: "Tenemos que mostrar la misma cara de la fase regular, jugar con confianza y eficacia y no dejarnos llevar por la necesidad de dar la vuelta pronto al partido", aseveró la capitana grancanaria.

Atticgo Elche, resistir para avanzar

El Atticgo Elche buscará su cuarta presencia consecutiva en la ronda de semifinales y se apoyará, para lograrlo, en su característico buen hacer defensivo, la calidad de su portera Nicole Morales, que cuajó un sobresaliente encuentro de ida, y en el talento de Carmen Figueiredo como líder de un equipo que siempre responde cuando llegan las eliminatorias por el título.

"Hicimos un primer partido muy bueno, esa es la realidad, y ahora nos medimos al que para mí ha sido el mejor equipo de la categoría y que ya en la liga nos ganó cómodamente los dos partidos, por lo que tendremos que hacer un encuentro sobresaliente y ceñirnos al plan para poder avanzar", destacó el máximo responsible técnico del Elche, Joaquín Rocamora.

El experimentado entrenador considera que, para obtener el pase a semifinales, "debemos ser dominadores en defensa, lograr algún gol sencillo en transición, algo que nos esta costando mucho en los últimos meses, si bien hemos mejorado en los dos partidos precedentes y, sobre todo, focalizarnos en nosotros mismos como bloque durante los sesenta minutos del exigente partido".

Casualmente, el Rocasa se impuso al Elche en el partido de ida de la liga regular (24-19), el mismo resultado que encajó en el Esperanza Lang hace una semana. Guarismos que le permitirían llevar el partido a la prórroga, aunque el objetivo irrenunciable es ganar por seis goles y poner patas arriba los cuartos de final.

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El partido de vuelta de los cuartos de final entre el Rocasa Gran Canaria y el Atticgo Elche se disputará este domingo, 03 de mayo, a las 12:30 horas en el pabellón insular Antonio Moreno en Telde, con el arbitraje de Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce.