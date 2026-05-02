Victoria incontestable de Luis Monzón en su Rally Villa de Santa Brígida

Luis Monzón, compartiendo 'baquet' en el Toyota GR Yaris Rally2 con su fiel copiloto José Carlos Déniz, no encontró rivales en la 42 edición del Rally Villa de Santa Brígida, prueba puntuable para el Campeonato BP de Rallys de Las Palmas. Contundente victoria la suya tras dominar nueve tramos cronometrados de los diez en disputa. Benjamín Avella y Tino Alemán, con el Alpine A 110 GT+, terminaron en la segunda posición a 1:33.1 del satauteño, mientras que la tercera plaza del podio correspondía a Raúl Quesada y Agustín Vega, con el Hyundai i20 Rally2, que finalizaban a 1:49.2 del primero y a 16.1 segundos de Avella.

Monzón y Déniz, que sumaban su segunda victoria consecutiva en la prueba, imprimieron un ritmo imposible de seguir para sus adversarios. El bicampeón de España corría en casa y, con la firmeza y entrega que le caracteriza, iba sumando 'scratchs' tras 'scratchs'. Segundo a segundo, distanciaba a sus competidores para subir a lo más alto del podio con una montura que estrenaba en la modalidad de rallys y con la que se sintió cómodo y efectivo. Solo sufrió un pequeño susto, por los fallos de alimentación en su montura. El piloto satauteño, con esta victoria, se llena de moral y recupera confianza, después de que en su última participación en el Rally de Maspalomas del pasado año sufriera una salida de carretera con el Citroën C3 Rally2 cuando luchaba por la victoria absoluta en el último tramo cronometrado.

Benjamín Avella finaliza segundo

Benjamín Avella y Tino Alemán, con el precioso Alpine A 110 GT+, terminaban tras Monzón y Déniz después de deshacerse de Raúl Quesada y Agustín Vega y de Julián Falcón y Dani Rosario (Skoda Fabia Rally2). Estos tres equipos pusieron el picante a la competición. Lucha sin cuartel entre ellos, segundo arriba, segundo abajo. Finalmente, los del Alpine A 110 GT+ se apropiaban de la segunda plaza del podio, sumando un 'scratchs' y culminando una carrera impecable con un coche que muestra mucho potencial. Quesada y Vega, con el i20 Rally2, completaban el podio, lamentando el tiempo perdido en el trompo realizado en la primera especial de la jornada sabatina al abordar la rotonda a poco de la salida en San Mateo. El piloto de Valleseco acusó, según declaraba, “falta de ritmo al no coger el Hyundai desde hace muchos meses”.

Julián Falcón y Dani Rosario acabaron cuartos a 2:12.4 del vencedor y a 23.2 con respecto a la última plaza del 'cajón'. Los del Skoda Fabia Rally2 firmaron un comienzo esperanzador al situarse en la segunda posición, pero un pequeño inconveniente físico primero y luego problemas con el coche les desplazaban a una posición en la que lo positivo son los puntos sumados para el certamen provincial. Los pasos por La Atalaya y Marzagán fueron su calvario, al dejarse unos valiosos segundos al tener problemas con la dirección.

Gran y meritoria quinta plaza de Yoday Betancor

Meritoria la quinta plaza de Yoday Betancor y Pedro Viera con el Peugeot 208 Rally4, que finalizaban a 5:09.2 del vencedor y vencían en el certamen de Promoción FALP. La gran carrera del lanzaroteño le aúpa al liderato del Campeonato BP de Rallys de Las Palmas. Betancor también suma la victoria en el certamen de Promoción FALP. Por su parte, Miguel Atta y Juan Monzón, con el Renault Clio Rally2 de Sport&You Canarias, finalizaban sextos este Rally Villa de Santa Brígida, a 6:34.4 del líder. Tuvieron una penalización de diez segundos y se dejaban también algunos segundos por un problema con su coche. El piloto de Valsequillo demostró estar en buena forma a pesar de que volvía a la actividad tras años de inactividad en el reciente Rally Islas Canarias. Atta aventajó en 5.2 segundos a los séptimos clasificados, Antonio Estalellay José Batista, quienes con el Toyota GR Yaris cedieron 6:39.6 de diferencia con el ganador.

Tato Suárez, compartiendo el habitáculo en el Ford Escort MKII con María González, certificó una meritoria octava posición a 6:46.1 de Monzón, resultando ganadores del apartado de vehículos clásicos y el trofeo ProAuto La Madera-Bardhal. Jesús Rodríguez y Víctor García (EVO-IX) fueron novenos a 6:54.0, seguidos a 3.1 segundos de Aridany Ojeda y Ruymán Reyes (Honda Civic Type R), que finalizaban a 6:57.1 completando el 'top 10'.

La Copa Toyota se la lleva Gregorio González

En la Copa Toyota Emma 2RM Services, la victoria recaía en Gregorio González y Gabriel Rivero (Toyota Yaris TS), con una ventaja de 15.1 segundos sobre el equipo formado por Samuel Castellano y África Falcón. La tercera plaza se la adjudicaba Basilio Hernández e Ibán Santana, a 24.4 segundos. En la Copa Faroga 1.6, vencían Julio Moreno y Francisco Gutiérrez (Honda Civic), seguidos a 40.2 segundos de Juanillo Betancor y Juan Díaz (Toyota Corolla TC).

Un total de 28 abandonos se produjeron en este Rally Villa de Santa Brígida. Entre ellos los de la familia Afonso; Toni, con el EVO-IX, sufría avería en la transmisión, mientras que su padre Antonio, con la misma montura, protagonizaba un vuelco en la especial de La Milagrosa al golpear una piedra oculta tras unas hierbas. Juanfra Santana-Raúl Galván (BMW 325i E30), Aarón Batista-Guayasén Ortega (Mitsubishi Colt), José Luis Barrios-José de la Torre (Toyota Yaris) y Acorán Navarro-Omar Godinho (Toyota Yaris) también decían adiós por averías mecánicas.