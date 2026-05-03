El Blackboard Soul Net 7 masculino se corona campeón de la Liga Nacional de Vóley Playa tras superar al Maxorata Beach Volley en una gran final

El Blackboard Soul Net 7 se proclamó campeón de la Liga Nacional de Vóley Playa tras imponerse con autoridad al Maxorata Beach Volley por 5-2 en la gran final disputada durante la Final Four celebrada en Lorca.

El conjunto grancanario potagonizó una actuación sólida y consistente a lo largo de la jornada dominical, exhibiendo un juego seguro y eficaz que le permtió cobrar ventaja en los primeros partidos y encarrilar un triunfo que les convierte, por primera vez en su historia, en los flamantes campeones de España.

Lo dos primeros partidos cayeron del lado grancanario: Nathan Matos y Pablo Pérez sumaron el primer punto (21-15 y 21-11), mientras que Daniel Moreno y Pedro Santana se apuntaron el segundo (21-17 y 21-15). A partir de ahí, llegó la reacción del conjunto majorero con el triunfo en el tercer choque después de tres igualados sets.

Poco tardó el Net 7 en reaccionar de nuevo y adjudicarse el cuarto y el quinto partido que les daba, finalmente, el soñado entorchado liguero.

La Final Four de Lorca reunió a los mejores equipos del panorama nacional en un ambiente de gran expectación, donde el público pudo disfrutar de un espectáculo de alto nivel. El duelo final no defraudó, con partidos intensos y momentos de gran calidad técnica.

A la próxima edición del Campeonato de Europa de clubes

Con este triunfo para la historia, el Blackboard Soul Net 7 no solo se alza con el título nacional, sino que además consigue el billete para representar a España en la próxima edición del Campeonato de Europa de Clubes de vóley playa, un hito que confirma el excelente momento del equipo y su imparable proyección internacional.

Por su parte, el Maxorata Beach Volley firmó un meritorio subcampeonato, demostrando competitividad y carácter durante toda la fase final.

El capitán del Blackboard Soul Net 7, Tomás Agost, no pudo disimular su felicidad por la consecución "de un título muy deseado en una Final Four increíble. El año pasado tuvimos un pequeño bache en semifinales y en esta edición trabajamos muy duro para no tropezar y éste ha sido el resultado. Somos campeones de España y tenemos que celebrarlo", señaló emocionado.

Por su parte, Chema Sánchez, máximo responsable técnico del equipo masculino y presidente del Net 7 recordó el gran trabajo que han hecho todos los componentes del club para acabar conquistando el trofeo: "La victoria de hoy es el fiel reflejo de lo duro que hemos trabajado desde septiembre en todos los aspectos para ser campeones. Gracias a todas las personas que forman parte del club y que han hecho posible este logro. Somos campeones y ahora toca disfrutarlo y ya pensaremos en los próximos retos, como es la competición europea".

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La trayectoria del club de las Alcaravaneras ha sido meteórica en los últimos años con logros tan destacados como tres títulos nacionales en categorías inferiores y el primer campeonato nacional absoluto de su corta, pero prometedora y brillante historia.