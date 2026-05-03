El Cajasol destrona al Heidelberg Volkswagen y gana su primera Liga Iberdrola

Termina el reinado del Heidelberg Volkswagen en la Liga Iberdrola tras caer en el encuentro de desempate ante el Fundación Cajasol Andalucía en el tie-break de la final de Liga Iberdrola, con parciales de 21-25, 25-21, 25-22, 21-25 y 15-9, y no puede impedir el sueño de las sevillanas de ganar su primer título liguero completando un doblete para la historia, tras alzarse también con el entorchado de la Copa de la Reina.

El conjunto grancanario inició el partido decisivo con buen pie tras una gran rotación al saque de Sulian Matienzo (4-6), aunque las locales se repusieron para poner en aprietos a un Heidelberg (10-8) que supo salir del atolladero con la aportación ofensiva de Cara McKenzie (12-15). Ricardo Torronteras frenó el partido, pero Matienzo con su calidad aumentó todavía más la distancia (15-20).

Fundación Cajasol Andalucía trató de hacer la goma y recortar las distancias, pero la solidez de Beatriz Novoa por zona 4 y una finta de Patricia Aranda encaminó la primera manga para el Heidelberg Volkswagen (21-25).

Golpe en la mesa de las locales

Tras un comienzo de partido perfecto, le costó arrancar en el segundo set a las jugadoras de David Gil (7-2), pero la capacidad de resiliencia y de lucha salió a relucir para reducir la distancia a base de un gran trabajo de bloqueo en la red de Anlène van der Meer y McKenzie (11-10). Las colegiales mantuvieron el tanteo con firmeza, pero la rotación al saque de Leticia Delagrammatikas desequilibró la manga (25-21).

La igualdad se convirtió en máxima en una tercera manga de continuos golpes entre cada equipo (13-13), un intercambio del que salió en primera instancia con la eficiencia de Van der Meer y con dos bloqueos de Blanca Martínez y Beatriz Novoa (19-21), pero una sucesión de errores terminó por condenar a las grancanarias (25-22).

Remontada interrumpida

A pesar del doble golpe del Cajasol, las jugadoras delHeidelberg aguantaron la presión del Pabellón Los Montecillos en un comienzo apretadísimo (13-13), pero una excelsa rotación al saque de Sulian Matienzo lideró un parcial de 0-5 que luego consolidaron los puntos de la cubana, Blanca Martínez y un martillazo de Lola Hernández en zona 3 (21-25).

El buen trabajo se trasladó a los primeros compases del quinto y definitivo set, pero las visitantes encadenaron varios errores que dieron ventaja a las andaluzas al cambio de campo (8-5). La entrada de Martina Bednarek dio puntos a las colegiales, pero no fueron suficientes para mantener el sueño de revalidar el título de Liga Iberdrola (15-9).