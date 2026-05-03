El Rocasa Gran Canaria protagoniza una épica remontada y se mete en las semifinales por la puerta grande

El Rocasa Gran Canaria logró una remontada de enorme valor ante el Atticgo BM Elche y selló su clasificación para las semifinales del playoff por el título de la Liga Guerreras Iberdrola, tras imponerse por 25-19 en un encuentro vibrante disputado en el pabellón Antonio Moreno.

El conjunto dirigido por Dejan Ojeda afrontaba el choque con la exigencia de levantar los cinco goles de desventaja del partido de ida (24-19), un reto que supo asumir con carácter, intensidad y el respaldo constante de su afición.

El Rocasa salió decidido a imponer su ritmo desde el primer minuto, incluso en inferioridad numérica tras la temprana exclusión de María Zaldua. A pesar de comenzar por detrás en el marcador, las grancanarias reaccionaron con rapidez, encontrando soluciones en ataque y sosteniéndose en defensa para igualar el encuentro en los primeros compases.

El Atticgo BM Elche trató de imponer un ritmo pausado con posesiones largas, pero el Rocasa logró romper ese guion a través de la velocidad en la circulación de balón y la verticalidad ofensiva. Almudena Rodríguez y María González asumieron protagonismo en ataque, mientras que Silvia Navarro comenzaba a emerger bajo palos con intervenciones de gran mérito, incluyendo un lanzamiento desde los siete metros.

Con el paso de los minutos, el conjunto teldense fue creciendo, impulsado por el empuje de un Antonio Moreno entregado, hasta alcanzar el 14-10 al descanso, un resultado que dejaba la eliminatoria completamente abierta.

Tras el paso por vestuarios, el Rocasa dio un paso al frente definitivo. Un inicio arrollador permitió a las locales igualar la eliminatoria y, poco después, tomar ventaja en el global tras encadenar varios minutos de gran eficacia ofensiva.

El equipo grancanario alcanzó una renta de hasta siete goles, sustentada en el acierto de jugadoras como Linnea Sundholm, máxima goleadora con cinco tantos, Larissa da Silva y María Zaldua, así como en el impacto de Yassira Ramírez en los contraataques.

En defensa, el Rocasa mostró una enorme solidez, resistiendo incluso en momentos de inferioridad numérica tras varias exclusiones consecutivas, sin perder en ningún momento la concentración ni la intensidad. Bajo palos, Silvia Navarro firmó una actuación determinante, con varias intervenciones de gran nivel en momentos clave que sostuvieron la ventaja local.

El Atticgo BM Elche trató de reaccionar en el tramo final, elevando su intensidad y buscando recortar diferencias, pero el Rocasa supo gestionar con madurez los minutos decisivos, manteniendo la calma en ataque y apoyado en el empuje constante de su afición.

El encuentro tuvo además un componente emocional especial, en una jornada de homenaje a Silvia Navarro, que fue reconocida entre una gran ovación por parte del Antonio Moreno tras una actuación sobresaliente bajo palos. La guardameta quiso agradecer el apoyo recibido y poner en valor el papel de la afición: "Esto es un fortín. Agradecer a la gente no solo este partido, sino todos los que vienen a vernos", señaló, destacando también el valor de la clasificación: "Qué mejor despedida que seguir adelante. Seguimos vivas". Navarro subrayó además el rendimiento colectivo del equipo en una cita decisiva: "Hemos hecho un partido brillante. Ahora toca disfrutar, porque vienen retos muy exigentes, pero con trabajo, esfuerzo, alegría e ímpetu como ha mostrado el equipo, pueden salir las cosas muy bien".

Con este triunfo, el Rocasa Gran Canaria accede a las semifinales del playoff por el título, donde se medirá al Costa del Sol Málaga, que superó su eliminatoria de cuartos de final ante el Replasa Beti-Onak.

FICHA TÉCNICA

Rocasa Gran Canaria 19 (14+11)

Linnea Sundholm (5), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (1), Alison Peña, Larissa Da Silva (4), Lulu Guerra, María Oliveira (3), Silvia Navarro, Noemi Artiles, Francieli Söthe (1), María Zaldua (4), Yassira Martel (2), Ana Medina, María González (2) Eider Poles.

Entrenador: Dejan Ojeda Franeta

Atticgo BM Elche 24 (10+9)

Jimena Laguna (4), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal (1), Patricia Méndez (5), Azul Spinelli, Nicole Morales, Clara Gasco (1), Zaira Benítez (2), Teresa Anton, Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio, Lidia Bomaba, Rosa Leal, Carmen Figueiredo (2) y Noelia Solla (1).

Entrenador: Joaquín Rocamora Cases

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce.

Parciales cada 5 minutos:

3-3, 5-4, 7-5, 10-8, 11-8, 14-10 // 18-11, 19-12, 20-14, 22-15, 25-18, 25-19

Exclusiones:

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