El Balonmano Ingenio se juega en casa el ascenso a División de Honor Plata 16 años después de disputar su última fase

El Balonmano Ingenio afronta uno de los desafíos más importantes de su historia reciente con la disputa, del 8 al 10 de mayo, de la fase de ascenso a División de Honor Plata Masculina en el Pabellón Municipal Chano Melián de Carrizal, que será una de las sedes oficiales de la competición. El conjunto grancanario llega a esta cita después de completar una excelente fase regular en el Grupo A de Primera Nacional, que cerró con una contundente victoria a domicilio por 35-44 ante Automanía Luceros, resultado con el que certificó su clasificación para la lucha por el ascenso.

El equipo ingeniense ha firmado una temporada marcada por la regularidad, el carácter competitivo y la madurez, finalizando como segundo clasificado del grupo con un balance de 30 partidos disputados, 21 victorias, 3 empates, 6 derrotas y un total de 45 puntos. Esta clasificación tiene un valor simbólico especial para el club y para el municipio, ya que supone el regreso a una fase de ascenso 16 años después de la última presencia del Balonmano Ingenio en una promoción a la categoría de plata, lograda en junio de 2010. El retorno a este escenario confirma el crecimiento y la consolidación de un proyecto deportivo que vuelve a situar a Ingenio en el mapa del balonmano nacional.

Cuatro equipos bajo el formato de liguilla

La fase de ascenso que se disputará en el Chano Melián reunirá a cuatro conjuntos: el propio Balonmano Ingenio, segundo del Grupo A; Amenabar Zarautz Z.K.E., campeón del Grupo C; Handbol Sant Joan, campeón del Grupo E; y Mubak BM La Roca, segundo del Grupo D. El formato será de liguilla a una sola vuelta, en la que todos los equipos se enfrentarán entre sí en tres jornadas consecutivas, y cada punto podrá resultar decisivo para la clasificación final.

El calendario arranca el viernes 8 de mayo, con el primer partido del Balonmano Ingenio ante Handbol Sant Joan a las 18.00 horas, seguido del duelo entre Amenabar Zarautz y Mubak BM La Roca a las 20.15. El sábado 9 de mayo, el conjunto local se medirá a Amenabar Zarautz, también a las 18.00 horas, mientras que a las 20.15 se enfrentarán Handbol Sant Joan y Mubak BM La Roca. La fase se cerrará el domingo 10 con el partido entre Amenabar Zarautz y Handbol Sant Joan a las 10.00 horas y el choque que puede ser decisivo para el ascenso, Balonmano Ingenio–Mubak BM La Roca, a las 12.15 horas.

Ascenso directo del primer clasificado

Según la normativa de la Real Federación Española de Balonmano, ascenderán directamente a División de Honor Plata Masculina los equipos que finalicen en primera posición en cada uno de los tres grupos de la fase final. Además, el mejor segundo clasificado de entre todos los grupos disputará un play off adicional, cuyo vencedor logrará también el salto de categoría siempre que milite en Primera Nacional. De este modo, el Balonmano Ingenio afronta un triple reto, competir por el liderato del grupo, asegurarse el mejor coeficiente posible y, en caso necesario, mantenerse en la carrera por el ascenso a través de esa eliminatoria extra.

Un abono único

Para acompañar al equipo en esta cita histórica, el club ha activado la venta anticipada de entradas a través de la plataforma +Mastaquilla, donde desde el sábado 2 de mayo están disponibles los abonos para toda la fase. Se ha establecido un único abono válido para los seis partidos, con asientos numerados, a un precio de 20 euros más un 10% en concepto de gastos de gestión de la plataforma, por lo que el importe final para adultos será de 22 euros.

El acceso al Pabellón Municipal Chano Melián se realizará mediante un sistema de control digital con código QR. Tras el check-in diario, las personas asistentes recibirán una pulsera identificativa, personal e intransferible, que deberán conservar durante toda la jornada y que les permitirá salir y volver a entrar al recinto en los descansos o entre encuentros. Con este dispositivo, el club busca agilizar el flujo de entradas y salidas y garantizar la seguridad y el control de aforo durante todo el fin de semana competitivo.

El Balonmano Ingenio ha hecho un llamamiento a la afición, al municipio y al conjunto del balonmano canario para llenar las gradas del Chano Melián y convertir el pabellón en un factor diferencial a favor del equipo local. Tras una temporada sobresaliente y una clasificación lograda con autoridad, el conjunto ingeniense encara esta fase con confianza, identidad y la ambición de competir por un ascenso que, de hacerse realidad, abriría un nuevo capítulo histórico para el deporte de Ingenio y del Sureste de Gran Canaria.