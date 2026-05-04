La grancanaria Marta Monzó regresa de Georgia con el bronce en la Copa Europea cadete de judo

Nuevo éxito internacional para el Club Akari-Las Nieves de judo. La judoca grancanaria Marta Monzó Pascual regresó de la Copa de Europa cadete con su primera medalla internacional al cuello, tras lograr en Tbilisi (Georgia) el bronce, en un torneo que reunió a un total de 362 participantes provenientes de 17 países.

En su debut se impuso con autoridad a la representante kazaja mediante un ippon, tras una eficaz transición. En cuartos de final, cayó ante la rusa Alkhanova, quien resolvió el combate con una acción de ne-waza (trabajo en suelo).

Remontada con una brillante actuación en la repesca

A pesar del mazazo, la grancanaria se repuso y afrontó con decisión una repesca en la que superó a la griega Papatheodorou tras puntuar en pie y finalizar el combate en suelo con una estrangulación. En la siguiente ronda, venció con solvencia a la georgiana Lilu Ganiashvili por doble wazari.

Ya en la lucha por el bronce, Monzó se enfrentó a la israelí Shir Liberman, a la que derrotó tras aprovechar una gran transición y cerrar el combate mediante una luxación, logrando su primera medalla internacional.

Este resultado supone un importante impulso en su progresión deportiva y la posiciona como firme candidata para disputar el próximo Campeonato de Europa cadete, que se celebrará en Gran Canaria.

Séptimo puesto para Aisha M'Bengue

Por su parte, su compañera Aisha M’Bengue, en la categoría de -70 kg, firmó una meritoria séptima posición, tras vencer a rivales de Israel y Georgia, y caer ante dos judocas rusas.

El equipo del Club Akari-Las Nieves, dirigido por Jorge Hernández, regresa así a casa con un metal internacional, culminando una intensa gira de diez días que incluyó una concentración previa en Berlín