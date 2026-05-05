Las Canteras vuelve a acoger a los mejores jugadores del mundo en el Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026

Ya está todo preparado para la XVIII edición del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria, torneo de la máxima categoría del circuito mundial ITF Beach Tennis World Tour 2026 que tendrá lugar del 19 al 24 de mayo en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, en esta ocasión rompiendo todos los récords de participación, más de 350 inscritos y con 80.500 dólares en premios.

Hoy se ha presentado con la presencia del consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Pedro Quevedo, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias Héctor Mateo, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, el presidente de la Federación Canaria de Tenis José Sepúlveda y los directores del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 Octavio Santana y Aroa Sánchez.

Una de las mejores playas urbanas del mundo

En palabras de Carlos Álamo, “es una satisfacción formar parte de un evento con la proyección internacional del Sand Series, muy importante para un destino turístico como el nuestro”, una prueba mundial que se celebra “en una de las mejores playas urbanas del mundo, dinamizando la ciudad y los negocios locales de la zona y poniendo al visitante en contacto con la vida local y la idiosincrasia grancanaria”.

Pedro Quevedo felicitaba a la organización porque “han conseguido consolidar un evento internacional en nuestra ciudad”. Este tipo de eventos aseguraba, “son el tipo de promoción que nos interesa, la que viene a mejorar y cuidar el destino, dándole máxima utilidad, con el mayor prestigio y colocándonos en el mapa a nivel mundial en un entorno natural en el que además nuestros deportistas jugarán un papel destacado.”

Una imagen que va más allá del sol y la playa

Héctor Mateo, explicó que los patrocinios de Turismo de Canarias han logrado “generar una mayor proyección del destino, consolidando una imagen que va más allá del sol y playa gracias a una atractiva agenda de actividades del máximo nivel”, como este evento y resaltó el patrocinio de actos deportivos como herramienta estratégica, “desde Turismo de Canarias se han destinado más de 12 millones de euros en la realización de más de 280 eventos deportivos”.

Según Carla Campoamor, “Las Palmas de Gran Canaria sabe acoger grandes eventos deportivos que ayudan a que nuestra ciudad reciba más visitantes y se consolide como destino organizador de grandes eventos, con las condiciones perfectas para las modalidades en la arena: tiene la infraestructura, la playa, grandes organizadores, las federaciones que lo acompañan y una ciudadanía que se vuelca con este tipo de pruebas.”

Un evento mundial con los 10 mejores jugadores y jugadoras del mundo

José Sepúlveda destacaba que esta prueba “es un Grand Slam del tenis playa y pone de relieve que en Canarias somos capaces de organizar este tipo de eventos mundiales y que llevamos muchos años sacando campeones nacionales e internacionales que no dejan de cosechar títulos. Gracias a las instituciones por apostar por este deporte”.

Octavio Santana destacaba que Gran Canaria se convertirá estos días en “el foco mundial del tenis playa. La isla es reconocida como uno de los lugares ideales para practicar este deporte, la única modalidad que trae a Canarias a los 10 mejores jugadores y jugadoras del mundo.” Este año “con nombres como Mattia Spoto, Nicolas Gianotti, Giovanni Cariani, Felipe Cogo, o Antomi Ramos y en mujeres, Sofia Chow y Vitoria Machezini, Ninny Valentini y Guilia Gasparri, o Anastasiia Semenova y Elizaveta Kudinova”.

Récord de inscripción

A dos días de cerrar las inscripciones la prueba bate ya todos sus récords de participación con más de 350 inscritos. Jugadores de más de 25 nacionalidades, además de contar con una importante representación de tenistas canarios. Las mayores infraestructuras de su historia, una jornada más de competición y el aliciente de contar con todos los componentes de la selección española, actual Campeona del Mundo por primera vez en su historia.

Los partidos más importantes del cuadro principal, así como semifinales y finales se retransmitirán en PLAY BT, la mayor plataforma de streaming mundial de tenis playa con alcance en hasta 80 países y 12 millones de visitas, y en el canal internacional de ITF. Las finales se retransmitirán además a través de Teledeporte de TVE. Un amplio despliegue que llevará la imagen de Gran Canaria a todo el planeta, una isla con las mejores infraestructuras para la celebración de competiciones internacionales al más alto nivel y con una de las mejores playas urbanas del mundo con la arena perfecta y la temperatura ideal para la práctica del tenis playa.

El torneo contará con categorías para todas las edades, desde sub16 a mayores de 50 años. Las inscripciones ya están disponibles en www.beachtennisgrancanaria.com.