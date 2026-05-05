La grancanaria Mar Hernández tiene claro su objetivo: ser olímpica en Los Ángeles con la selección española de flag football

Una beca de baloncesto cambió para siempre la vida de Mar Hernández, la única grancanaria que puede presumir de ser internacional absoluta con la selección española y con muchas opciones de vivir la experiencia olímpica en Los Ángeles en 2028. A pesar de lo que se podría pensar, esta posibilidad que se ha abierto en su horizonte se debe no al deporte del balón naranja, sino a una modalidad deportiva, no muy conocida todavía en nuestro país, pero que hace furor en el país de las barras y estrellas, el flag football.

Bajo el manto protector del fútbol americano y en concreto de la NFL, su crecimiento le ha llevado a ser deporte olímpico en los próximos Juegos de Los Angeles en 2028.

Del baloncesto al fútbol americano

Mar Hernández en un partido con la selección española. / LP/DLP

«Practicaba baloncesto, empecé en el Colegio Claret, de ahí pasé al Canterbury y terminé en la cantera del Granca, antes de ir becada a Estados Unidos con una beca de Missouri Valley College y se daba el caso de que mi hermano si jugaba al Fútbol Americano y coincidió con el año del covid, por lo que regresé el siguiente curso a España, en concreto a Madrid», relata Mar. «Mi hermano me comentó la posibilidad de probar en un entrenamiento con los Atlantic Devils, que es el equipo de flag football que hay en Gran Canaria y la verdad es que me enganché y ellos fueron los que me dijeron que por la zona de Madrid en la que vivo había un equipo muy bueno, Las Rozas Black Demons, que pasó a ser mi equipo», explica la internacional grancanaria.

Reconoce haber practicado también el tackle -la forma más tradicional del fútbol americano-, pero «ya lo dejé este año después de proclamarnos campeonas de Europa, para centrarme sólo en el flag football -una modalidad de fútbol americano que se juega sin placajes; en lugar de tirar al suelo al jugador contrario (down), el equipo defensor debe retirar uno de los dos banderines (flags) o pañuelos que cuelgan a los lados de la cintura de los rivales, ya sea con un cinturón o dentro del pantalón corto, lo que simula un placaje-.

Un deporte en auge con el respaldo de la NFL

Las jugadoras de la selección española durante su homenaje en el partido de la NFL en el Bernabéu. / LP/DLP

Su apuesta por esta nueva modalidad se debe principalmente «a su gran crecimiento, porque la NFL está apostando fuerte con una gran inversión, además de que va a ser olímpico en Los Angeles 2028; además es muy complicado el poder trabajar y combinar ambos deportes».

La grancanaria reconoce que se sintió atraída sobre todo por «la comunidad que se crea, es un deporte muy dinámico, pasa todo muy rápido y es muy llamativo». Aunque el contacto físico en teoría no está permitido, la realidad es algo diferente, ya que desde su experiencia admite que «te vienen por todos lados, puedo afirmar que he recibido más golpes en el flag que en el tackle».

España, una potencia

La grancanaria puede presumir de ser receptora en la selección nacional absoluta de flag football, que en la actualidad ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial y es una seria candidata a acudir en 2028 a la cita olímpica de Los Angeles. «En agosto jugamos el Mundial en Alemania y los tres primeros se ganan una plaza directa para los Juegos, las otras tres plazas salen de un Preolímpico, que enfrentará al resto de los campeones continentales», explica.

Económicamente no es un deporte profesional al no cobrar por ello, por lo que es totalmente amateur, aunque el régimen de entrenamientos es semiprofesional. «Cada una de nosotras entrena en su club, en mi caso, los martes y los jueves, y el resto de los días cada una de nosotras a nivel particular completa esos entrenamientos por nuestra cuenta, por ejemplo yo intento ir al gimnasio cuatro veces por semana», relata la jugadora isleña.

Cuestión distinta es cuando acude a la llamada de la selección nacional, como sucedió recientemente en Semana Santa, en la que «hicimos siete entrenamientos, dos por día, de unas dos horas».

Madrid, la puerta de Europa a la NFL

Mar Hernández, segunda de izquierda a derecha, con la selección española. / LP/DLP

La apuesta de la NFL por Madrid y por el Bernabéu, como una de las puertas elegidas en Europa para dar a conocer el fútbol americano en el Viejo Continente, es visto con esperanza por Mar. «El movimiento que se notó el año pasado con la disputa del partido de la NFL entre los Doplhins de Miami y los Washington Commanders, tuvo una gran acogida, a nosotras nos invitaron a asistir al partido y nos hicieron un pequeño homenaje al descanso, pudimos bajar al campo y fue de las veces que vimos el crecimiento real que está alcanzando nuestro deporte».

«En Estados Unidos esto es un show y para los americanos un partido normal de liga regular es un día entero de diversión, madrugan para coger sitio y montar una carpa para disfrutar de lo que en definitiva es para ellos un evento social, al final si le digo la verdad, el partido es la menor de sus preocupaciones y el el espectáculo en el Bernabéu fue una barbaridad, estaba completamente lleno», concluye.