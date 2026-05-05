Lanzarote se prepara para el triatlón Club La Santa IRONMAN 2026 con más de 1.400 triatletas

Puerto del Carmen (municipio de Tías), en Lanzarote, vivió ayer lunes el acto que marca el inicio de la 34ª edición del Club La Santa IRONMAN Lanzarote 2026, la prueba de triatlón de larga distancia más antigua de Europa y un referente internacional dentro del circuito IRONMAN.

La cita reunirá el próximo 23 de mayo a atletas profesionales y aficionados de todo el mundo, que deberán completar un exigente recorrido compuesto por 3,8 kilómetros de natación, 180,2 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie.

El evento no solo tiene relevancia deportiva, sino también un fuerte impacto social, económico y turístico, consolidando a Lanzarote como un destino de referencia en deportes de resistencia. La participación de más de 1.400 triatletas en esta edición demuestra la magnitud y proyección internacional de la prueba.

Importancia histórica y social del IRONMAN de Lanzarote

La presentación oficial contó con la presencia de Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote; José Juan Cruz, alcalde de Tías; Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo; y Fabio Cabrera, director del Club La Santa IRONMAN Lanzarote.

El consejero Monzón puso en valor el apoyo institucional y la labor del Servicio Insular de Deportes, destacando la apertura del Paseo de los Campeones, un espacio que rinde homenaje a los atletas que han dejado su huella en la prueba. “Gracias a los Fondos Next Generation EU hemos dado un impulso significativo a uno de los eventos más esperados del calendario insular”, explicó.

Por su parte, Fabio Cabrera resaltó el alto nivel de satisfacción con el desarrollo del evento y presentó las novedades de la edición 2026, subrayando la creciente proyección internacional del IRONMAN Lanzarote.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, reafirmó el apoyo continuo del Ayuntamiento a la organización de la prueba, reconociendo su importancia para la isla tanto en términos deportivos como turísticos.

El legado del IRONMAN en Lanzarote

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, cerró el acto destacando el valor histórico del IRONMAN en Lanzarote: “El IRONMAN es parte de nuestra historia, y muchos tenemos recuerdos de infancia ligados a él. Entre todos hemos contribuido a que esta prueba crezca y sea reconocida mundialmente”, señaló. Betancort también resaltó la creación del nuevo Paseo de los Campeones, alrededor de la estatua de Kenneth Gasque, y agradeció el esfuerzo de Club La Santa en todas las ediciones organizadas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la inauguración de las placas conmemorativas a los ganadores y ganadoras del Club La Santa IRONMAN Lanzarote. Este espacio busca reconocer el esfuerzo y la trayectoria de los atletas que han marcado la historia de la prueba en sus más de 30 años de existencia, consolidando su legado en la identidad deportiva de la isla.

Presentación del Ironman de Lanzarote 2026 / La Provincia

Colaboración institucional y seguridad del IRONMAN Lanzarote

La organización de la prueba corre a cargo de Club La Santa, con el respaldo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Tías y Lanzarote Sports Destination.

La seguridad y el correcto desarrollo de la carrera dependen de la colaboración de la Guardia Civil, las policías locales, los patrocinadores y los miles de voluntarios que participan cada año, asegurando que atletas y visitantes disfruten de un evento seguro y memorable.