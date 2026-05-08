Vela latina
Iniciativa para acercar los botes a los jóvenes
La Fundación Puertos de Las Palmas y la Federación convocan para agosto la nueva edición del curso de iniciación gratuito
V. P.
La Fundación Puertos de Las Palmas y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes organizan la segunda edición del curso de iniciación a este deporte tradicional, una iniciativa orientada a acercar el mundo de los botes a los más jóvenes y fomentar el conocimiento del entorno marítimo y portuario. Gratuito, tendrá lugar del 3 al 28 de agosto en el Muelle Deportivo y va dirigido a niños y niñas de entre ocho y 16 años. Las inscripciones, que ya están abiertas, se deben a realizar a través del correo electrónico velalatina@federacionvelatinadebotes.com. Esta iniciativa congregaba el año anterior a más de 200 participantes.
La presentación oficial de la nueva convocatoria de este proyecto contó con la presencia de Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palma, y Betsabé Morales, su gerente. Estuvieron acompañadas por una representación del ente federativo encabezada por su presidente, Manuel Farías, y la vicepresidenta, Helena Aldaz.
Durante su intervención, Calzada destacó la estrecha relación histórica entre la Vela latina y el Puerto de La Luz, subrayando además el compromiso de la Fundación con la conservación y promoción de este deporte a través del convenio firmado con la Federación.
Por su parte, Manuel Farías puso en valor la importancia de este tipo de iniciativas para seguir fomentando la cantera y acercar esta modalidad las nuevas generaciones. Mientras, Betsabé Morales explicó que esta segunda edición incorpora importantes mejoras organizativas y formativas tras la experiencia del pasado año, con grupos organizados por edades, nuevos talleres y actividades vinculadas al mar y al conocimiento de la historia del Puerto.
Entre las novedades destacan la incorporación de nuevas actividades de juegos y deportes de mar, el refuerzo de la atención personalizada mediante un mayor número de monitores y la inclusión de contenidos educativos relacionados con la navegación, la cultura marítima y la historia del Puerto de La Luz. Además, esta edición contará con un Día de las Familias, una jornada especial pensada para que padres, madres y familiares compartan la experiencia junto a los niños y niñas participantes.
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