Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo: «Estamos poniendo el nivel muy alto con el Rally Islas Canarias»

Hace unas semanas lo mejor del Mundial de rallys dio un gran espectáculo en nuestras carreteras. ¿Qué balance hace la Federación Canaria del Islas Canarias?

Creo que tenemos motivos para estar muy satisfechos. El Rally Islas Canarias fue de nuevo una gran fiesta deportiva. La afición respondió con responsabilidad y todos los equipos de trabajo funcionaron de maravilla. La experiencia que acumulan nuestros equipos de carretera tiene un valor incalculable. Siempre digo que tener el Mundial en Gran Canaria es un premio merecido al gran trabajo que nuestro automovilismo ha realizado durante décadas.

Podríamos decir que el único punto negro fue la suspensión del tramo Tejeda-San Mateo, en su primera pasada, por culpa de unos vehículos estacionados en lugares prohibidos.

Efectivamente, y además sucedió en los primeros compases de la carrera, por lo cual fue un jarro de agua fría cuando menos se esperaba. Claramente tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de campañas de responsabilidad para poder llegar no solo a los aficionados, sino a cualquier persona que pueda verse afectada por el desarrollo de una competición deportiva. Nuestro deporte convoca a miles y miles de aficionados cada fin de semana y nuestro objetivo debe ser convertir a cada una de esas personas en un embajador de los valores de nuestro deporte, especialmente el de la responsabilidad.

En el otro lado de la balanza encontramos el gran acierto del tramo espectáculo en el Estadio de Gran Canaria. ¿Qué le pareció?

Sin ninguna duda fue un gran acierto. Ya el año pasado, en la primera edición como prueba del Mundial, nuestro deporte conquistó el Gran Canaria Arena y también resultó espectacular. Este año hemos entrado en el Estadio y hemos superado el espectáculo de 2025. Estamos poniendo el nivel muy alto, pero estoy seguro de que el equipo organizador, con Germán Morales a la cabeza, será capaz de volver a sorprendernos en la próxima edición con algo todavía más espectacular.

La suspensión del tramo Tejeda-San Mateo en lo primeros compases fue un jarro de agua fría. Miguel Ángel Domínguez

Al margen de que nuestro automovilismo haya conquistado espacios privilegiados como el Gran Canaria Arena o el Estado de Gran Canaria, también estamos viendo una colaboración estrecha con las instituciones.

Ese fue uno de los principales compromisos de nuestra junta directiva y creo que lo estamos cumpliendo con rigor. Siempre digo que nuestro automovilismo trasciende al deporte, porque somos una maquinaria que cada fin de semana genera economía, empleo, turismo... y todo eso es riqueza. Estamos trabajando con la Consejería de Educación, con la que hemos implantado en Formación Profesional un módulo de MotorSport que ha sido un éxito. Con la Viceconsejería de Deportes también hay grandes acuerdos que nos están aportando recursos económicos para ayudar a pilotos en programas nacionales e internacionales, a organizadores y a las federaciones insulares. También nos está permitiendo ofrecer premios en metálico en las pruebas regionales. Y, por supuesto, trabajamos codo con codo con todos los cabildos y prácticamente con todos los ayuntamientos de las Islas.

También están trabajando con la Consejería de Transición Ecológica y Energía con un proyecto del Coche Zero.

Ese es un gran ejemplo del potencial que ofrece nuestro deporte. El equipo de Transición Ecológica ha comprobado que el automovilismo se trata de un excelente medio de comunicación para transmitir un mensaje sobre la necesidad de acelerar la electrificación de nuestro parque automovilístico. Ellos, y por supuesto nosotros, estamos muy satisfechos del resultado. Prueba de ello es que ya estamos trabajando conjuntamente en planes más ambiciosos para la próxima temporada. De la misma forma, también existe un equipo de trabajo que está ahora mismo desarrollando un proyecto muy bonito con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la Federación Canaria a medio y largo plazo?

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Preservar la salud de nuestro automovilismo. Estamos viviendo unos momentos históricos y muy dulces, pero el gran peligro es morir de éxito. Tenemos más de 90 competiciones al año, cada fin de semana movemos a miles de personas. Claramente, eso es un desafío, porque implica que tenemos que hacer mucha pedagogía en términos de responsabilidad. Y no solo en lo referido a la seguridad, también con la responsabilidad medioambiental o con la generación de riqueza allí por donde pasa nuestro deporte. Tenemos que garantizar que el automovilismo genere un impacto positivo en toda la sociedad.