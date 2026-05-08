Rocasa tuvo que sudar para ser el primer semifinalista de la Copa de la Reina (29-26)

El Rocasa Gran Canaria ha cumplido los pronósticos y ha superado, con más apuros de los previstos, a un correoso Granollers para convertirse en el primer semifinalista de la Copa de la Reina de balonmano.

Larissa da Silva y Martina Lang de inicio y luego Poles y la extremo Yassira han sido sus estiletes ofensivos, en un partido marcado siempre por la primacía del conjunto canario pero con rentas en ningún caso definitivas.

El segundo tiempo ha mantenido esa constante y las catalanas, haciendo la goma y con una sobresaliente Capdevilla que dejará el equipo a final de temporada, se han puesto a dos goles a falta de cinco minutos pero ahí acabó la reacción porque Rocasa gestionó muy bien los instantes finales.

29.- Rocasa: Lourdes Guerra y Navarro- porteras- Sundholm (1), María Rodríguez (3), Lang (3), Da Silva (3), De Oliveira (2), Artiles, Sothe, Zaldua (3), Yassira (5), Medina (1), María González (3), Poles (5).

26.- Granollers: Mera y Gassama- porteras- Vizueta, Vila (1), Torras (1), Carla González, Gamito, Belén Rodríguez (6), Capdevila (10), Lucía Pérez, Hombrado (1), More (1), Polonio (5), Itziar Martínez (1), De Andrés, Huerta, Olivera.

Arbitraje: Alberto Murillo y Pablo García.

Marcadores cada cinco minutos: 4-2; 6-4: 8-6; 10-9; 11-10; 14-10- descanso- 14-12; 16-13; 19-15; 22-20; 28-23; 29-26.

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