Andrea Falcón, exjugadora del FC Barcelona y el Atlético de Madrid: «Espero muchos goles en la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria; ojalá sea un partido igualado y la gente lo disfrute»

Gran Canaria se prepara para una cita con la historia. El próximo sábado 16 de mayo (20.00 horas) se disputa en el Estadio la final de la Copa de la Reina de fútbol, con el Atlético de Madrid y el FC Barcelona como protagonistas. Es la primera vez que el desenlace del torneo del K.O. llega a territorio insular y una de las grandes referentes del fútbol grancanario, que ha pasado además por los dos equipos, como Andrea Falcón, analiza lo que será un enfrentamiento entre el gran dominador hegemónico, como el blaugrana, y un rival que pretende destronarlo, como el colchonero.

¿Qué balance hace de su año en Portugal, que está a punto de acabar?

El balance es muy positivo. Hemos ganado la liga y el fin de semana que viene jugamos la final de la Copa de Portugal, por lo que, por desgracia, no podré estar por Gran Canaria para ver la final de la Copa de la Reina, pero la verdad es que Portugal me trata genial y estoy muy contenta. Ha sido una temporada larga, pero muy bonita.

¿En qué se ha diferenciado esta experiencia de otras que ha tenido?

Creo que de cada sitio te llevas un pedacito del lugar, especialmente de la forma de vivir de la gente. Siempre te llevas cosas de su cultura —aunque en el caso de Portugal sea muy parecida a la nuestra— y de su forma de ser. El fútbol es igual en todos lados y la rutina de una futbolista apenas cambia, pero la gente, la ciudad y el ambiente son los que realmente marcan la diferencia.

El hecho de ganar títulos allá donde va también suma, ¿no?

Mi madre siempre dice que soy un poco talismán (risas). Pasé por el Barça y ganamos la Liga; fui al Atlético de Madrid y ganamos ligas; volví al Barça y seguimos ganando. Llevo 15 años de carrera deportiva y he tenido la suerte de pelear siempre por campeonatos. Estoy muy contenta por ello y queda muy bonito en la Wikipedia. Sin embargo, siempre he dicho que mi verdadero objetivo es que, cuando deje el fútbol y se acabe esta etapa, la gente se acuerde de mí y piense: “Qué buena tía era”. Eso es lo que me gustaría que sintieran y lo más importante para mí. Obviamente, disfruto ganando, pero lo que realmente me hace feliz y el recuerdo que me llevaré el día de mañana son mis compañeras, la persona en la que me he convertido y todo lo que me ha hecho crecer este deporte. Eso vale mucho más que cualquier título.

Usted ganó tres Copas de la Reina, todas con el Barça, ¿cómo las recuerda?

Es un trofeo precioso. Al ser una competición eliminatoria, las fuerzas se igualan mucho. A un partido ya no importa tu posición en la liga ni cómo llegas; cada equipo da el máximo para llevárselo. Es un torneo que equipara a todos y donde se demuestra la competitividad real. Uno de los que mejor recuerdo es la final que ganamos por penaltis contra el Athletic Club en Ceuta en el 2014. Es de los trofeos más bonitos que hay. Se demuestra que no solo llegan los de siempre a la final, sino que es la competición más reñida y por eso genera tanta emoción.

Andrea Falcón, durante su etapa en el Atlético de Madrid. / Mauricio Dueñas Castañeda / Efe

Hablando ahora de la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria, ¿qué le parece que se celebre en casa?

Me parece una maravilla. Las Islas Canarias son un paraíso, respiran fútbol y siempre han sido una gran cuna de talentos; así ha sido siempre. Ya era hora de que se jugara una final allí para que la gente del archipiélago pueda disfrutarla de primera mano. En la Península es mucho más fácil desplazarse; si no tienes coche, coges el AVE y vas de una ciudad a otra sin problema. Pero, para los canarios, tener que coger un avión para ver un partido de este nivel complica mucho las cosas. Por eso es una gran noticia que puedan vivirlo en casa. Ojalá sea la primera de muchas. A nivel personal me da un poco de pena no poder estar, porque mi familia y mis amigos sí irán, pero estoy muy contenta de que la Isla la disfrute.

¿Qué supone para el fútbol femenino canario?

Supone muchísimo. No solo por la importancia de la competición, sino por la visibilidad que genera. Permite que las niñas canarias puedan ir a ver a sus referentes en persona, que sientan el ambiente y vean que no solo existen en la televisión. El fútbol femenino se caracteriza por tener un ambiente muy sano, familiar y tranquilo, donde las aficiones se respetan muchísimo y se va puramente a disfrutar del deporte. Aunque hoy en día tenemos la suerte de poder seguirlo por televisión, vivir ese ambiente en directo es precioso.

¿Hace falta apostar más por el fútbol femenino o desde los clubs se empuja lo suficiente?

Creo que hay un poco de todo. Es fundamental que exista sintonía entre los clubes; no sirve de nada que unos apuesten mucho y otros poco, el crecimiento debe ser conjunto. Tenemos el gran ejemplo del Costa Adeje Tenerife, que fue uno de los pioneros en apostar fuerte; hicieron las cosas bien y ahí están, dando la cara y compitiendo al máximo nivel cada año. Hay que apostar más porque en Canarias sobra talento, y es una pena que muchas nos hayamos tenido que ir fuera para perseguir nuestros sueños. Es verdad que hay equipos locales históricos, como el Viera, que siempre han apostado y a los que estaré eternamente agradecida, pero hay que seguir dando pasos hacia adelante para retener ese talento.

Viendo el éxito del Tenerife y que la final copera es en el Estadio de Gran Canaria, ¿le quedan pocas excusas a la UD para abrir su sección?

Es algo que la afición pide cada vez más. Entiendo la postura empresarial, porque los clubes de fútbol no dejan de ser empresas que buscan rentabilidad y analizan los riesgos, pero creo que ya es el momento de dar el salto. Pasó lo mismo con el Real Madrid y al final Florentino Pérez tomó la decisión de instaurarlo. Lo sigo diciendo: sería la primera en estar encantada de que la UD Las Palmas tuviera un equipo femenino, para no limitarnos solo a animar y sufrir con el masculino, del cual no me pierdo un partido. Si llegara ese momento, me encantaría formar parte de él. Sería muy fácil construir algo bonito porque hay muchísimo talento. ¿Qué jugadora grancanaria no querría vestir la camiseta de la UD? Prácticamente todas querrían. Hay una base enorme de niñas jugando y el fútbol femenino está en plena expansión mundial, creciendo a un ritmo que ni imaginábamos. El momento idóneo es ahora; ojalá el club dé el paso lo antes posible y podamos verlo.

¿Cómo rememora su paso por el Atlético de Madrid?

Fue una etapa preciosa. Me había ido al Barça con 15 años y, a los 19, decidí salir buscando más minutos y oportunidades. El Atlético de Madrid me abrió las puertas de par en par. Por aquel entonces yo era muy joven y apenas había demostrado nada, más allá de jugar en las categorías inferiores de la selección, pero el club apostó por mí. Para mí, el Atleti supuso la explosión de mi carrera deportiva. Fue allí donde me encontré a mí misma en el campo, donde descubrí cuáles eran mis verdaderas virtudes, y eso se lo deberé siempre al Atlético. Fueron tres años increíbles en los que ganamos tres Ligas consecutivas compitiendo contra un todopoderoso Barça, que ya contaba con jugadoras como Jenni Hermoso, Alexia Putellas o Virginia Torrecilla. Logramos ganar cuando nadie daba un duro por nosotras, siendo un grupo de chicas muy jóvenes. Además, compartí vestuario con grandes amigas; fue una época inolvidable.

¿Cómo cree que llega el Atlético a esta final? No ha sido su mejor año y se quedan fuera de la Champions...

Como le decía antes, la Copa de la Reina es una competición que iguala mucho las fuerzas. Evidentemente, el Barça es el gran favorito porque lo demuestra cada día y en cada competición, pero siempre hay margen para competir. Ojalá veamos un duelo muy reñido, sobre todo por el espectáculo y por el espectador. Para el Atlético de Madrid es, en efecto, la última bala para ponerle un broche bonito a la temporada. Es un club al que tradicionalmente se le da bien este torneo, así que estoy segura de que saldrán a ganar sin complejos, sabiendo que a 90 minutos puede pasar cualquier cosa.

Este verano firmaron a Amaiur, pero ha tenido problemas con las lesiones, ¿ha sido clave para no poder dar ese pasito?

Cuando cambias de equipo siempre cuesta un poquito adaptarse y, si encima tienes lesiones, es algo más complicado. De todas formas, el Atlético de Madrid es un equipo grande y no depende de una sola jugadora. A veces las cosas van muy bien y luego fallas sin saber muy bien el motivo. Son épocas y rachas. De cara a esta final, la dinámica previa de la temporada pasa a un segundo plano. Es a partido único, un contexto especial donde se resetea la mentalidad y espero que lleguen preparadas para ofrecer un gran partido.

¿Cuál cree que es la mejor manera de tumbar a este Barça? Antes lo llamaba todopoderoso...

Es difícil ganarles, y no es porque sea el Barça o por el escudo que llevan, es que lo demuestra cada día ante cualquier rival que se les ponga enfrente. Tienen una plantilla increíble; repasas los nombres y te quedas con la boca abierta. Ya no es solo el once titular, sino que miras al banquillo y los cambios mantienen o incluso elevan el nivel. Por eso son todopoderosas: tanto por la calidad individual como por cómo juegan en colectivo. Yo lo he gozado, lo he vivido desde dentro y lo disfrutas como una niña. ¿Hacerles daño? Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que potenciar sus virtudes y buscar los puntos débiles del Barça, que son pocos. Hemos visto que al Barça se le puede incomodar con una presión muy alta, aunque hay que tener muchísimo cuidado de que no te ganen la espalda en los contragolpes. El otro día vimos cómo el Bayern logró plantarles cara apretando arriba. La clave es ir sin miedo. Literalmente, ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene nada que perder; toda la presión recae sobre el Barça, que es quien tiene la obligación y el cartel de favorito.

Falcón posa con la Champions que conquistó con el Barça en 2021. / LP / DLP

¿Qué fue lo mejor de su paso por Can Barça?

Para mí, el Barça no es solo mi casa, es mi familia. Me lo ha dado absolutamente todo, tanto a nivel deportivo como personal; de hecho, conocí a mi mujer en el Johan Cruyff después de un partido de Champions. Me acogieron con 15 años y crecí junto a ellos. Aunque amo Canarias, Barcelona es mi hogar. Mis amistades, mi entorno y la familia de mi mujer están allí. Más allá de los éxitos deportivos, lo más bonito ha sido vivir la evolución del trabajo de la cantera. Cuando llegué con 15 años, vivía en un piso compartido y tenía que levantarme a las seis de la mañana para coger el metro. Ahora la apuesta por La Masia es real y total. Las chicas viven en la residencia, tienen horarios adaptados para compaginar el fútbol con los estudios y cuentan con las mejores instalaciones para rendir al 100 %. Ese es el verdadero éxito del club: no se limitan a fichar estrellas a base de talonario, sino que mantienen una base sólida con jugadoras criadas con el ADN Barça.

¿Qué papel juegan figuras como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas en el crecimiento del fútbol femenino?

Uno muy importante. Es bonito ver cómo jugadoras que han crecido desde abajo han llegado tan lejos y todo ello es fruto de su trabajo, puro y duro. Cuando yo llegué al Barça, Alexia Putellas tenía 18 o 19 años y acababa de venir del Levante. Es una maravilla ver en la jugadora que se ha convertido. Es el mismo caso que el de Aitana Bonmatí; la conocí en el filial y ella ya tenía muy claro que quería llegar a ser una estrella mundial. Nadie les ha regalado nada y es precioso ver cómo dos jugadoras españolas son referentes enormes y las conocen en todo el mundo. Ojalá siga habiendo muchas más Alexias y Aitanas, porque eso significa que el fútbol femenino en España continúa creciendo.

¿Es el Barça imparable? ¿Hay algo que puedan hacer otros clubs para frenar ese dominio?

A día de hoy parecen imparables, pero equipos como el Olympique de Lyon ya han demostrado que les pueden ganar. Lo que tienen que hacer otros clubes para recortar distancias es apostar de verdad por el fútbol femenino. Y con apostar no me refiero a inyectar dinero de golpe para fichar a tres estrellas extranjeras, porque el fútbol es un deporte colectivo y las individualidades no sostienen un proyecto a largo plazo. Por suerte, ya hay muchos clubs donde las jugadoras llegan por la mañana, desayunan en el club, tienen su gimnasio, entrenan en buenas condiciones, comen y se van a descansar para recuperar. Cuando te puedes dedicar al cien por cien a tu profesión, el rendimiento colectivo sube exponencialmente. La apuesta debe ser estructural, creando un buen proyecto desde los cimientos. Todo consiste en aportar y crear una buena base, un buen proyecto y, de ahí para arriba.

¿Se atreve con un resultado?

Obviamente, el Barça es el favorito indiscutible por plantilla, trayectoria y nivel de juego. Yo lo que espero es que el partido sea igualado y competitivo. Ojalá haya goles por parte de los dos equipos. Quiero que sea un partido divertido, aunque no me atrevo a darle un resultado exacto.