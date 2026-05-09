Gran Canaria Activa celebra su 1º Encuentro consolidándose como referente en la promoción de la salud a través de la actividad física

Gran Canaria Activa, programa de actividad física y deporte impulsado por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias (Colef Canarias), celebró su 1º Encuentro con la participación de 360 personas. Entre ellas destacó la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Deportes del Gobierno insular, Aridany Romero; y el presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, Narciso Rodríguez.

En este evento, en el que se repasaron los principales hitos alcanzados a lo largo del segundo año del programa, se puso de manifiesto el crecimiento y la consolidación de una iniciativa que ha registrado 28.262 usos en el Servicio de Asesoramiento y Actividad Física que se expande por los 21 municipios de la Isla de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que "Gran Canaria Activa demuestra que la actividad física es una herramienta fundamental para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra ciudadanía, especialmente entre las personas mayores y los colectivos con necesidades específicas". Además, destacó que "los datos del programa reflejan una realidad, y es que cada vez más personas incorporan hábitos saludables gracias a un servicio cercano, profesional y presente en toda la isla".

Asimismo, Morales aseguró que "nuestro objetivo es seguir ampliando y consolidando iniciativas que ponen a las personas en el centro y que contribuyen directamente a mejorar su salud física y emocional".

Aridany Romero, por su parte, reconoció que los "datos evidencian el marcado carácter social del programa", ya que según el informe realizado por el Colef Canarias, "el 75,8% de las personas usuarias son mujeres, mientras que el 42,3% presenta patologías previas diagnosticadas". En este sentido, el máximo responsable del IID, acentuó en que "las políticas públicas deben contar con herramientas como el servicio de Gran Canaria Activa que repercuten positivamente en la salud de las personas usuarios a los diferentes servicios que ponemos a disposición de la sociedad grancanaria".

Romero, además, señaló "que Gran Canaria ha hecho una apuesta decidida por el deporte como herramienta de salud", recalcando que, "con este programa hemos sido pioneros en establecer puentes entre el sistema sanitario y el deportivo". Por lo tanto, aseguró que desde del IID se "seguirá trabajando para que el derecho a la práctica deportiva sea también una garantía de salud y bienestar para toda la ciudadanía".

El presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias (Colef Canarias), Narciso Rodríguez, indicó que "esta colaboración con el IID es fundamental para garantizar la salud de la ciudadanía de la Isla de Gran Canaria", al tiempo que manifestó que "Gran Canaria Activa está para ayudar a todo tipo de personas, indepdendientemente de su edad y estado físico".

Durante este segundo año del proyecto, más de la mitad de los participantes (57,7%) accede al servicio con alguna condición de salud, lo que refuerza el papel del ejercicio físico como herramienta complementaria en la mejora del bienestar y la prevención sanitaria. Mientras, el perfil de los usuarios confirma, asimismo, la importancia del programa entre la población adulta y mayor. El 69,9% de los participantes tiene entre 61 y 80 años, mientras que un 45,75% presentaba un estilo de vida sedentario o poco activo antes de incorporarse a la iniciativa.

Servicios especializados que amplían el alcance del programa

Durante el encuentro también se destacaron los resultados de los servicios específicos dirigidos a colectivos con necesidades concretas. El servicio para personas con daño cerebral adquirido, con una mayor participación de los hombres, un 67%, que se realiza en la Piscina Municipal de Agüimes y en la Ciudad Deportiva Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)- ha registrado 2.346 usos, con 59 usuarios, destacando la piscina como principal espacio de intervención.

Por su parte, el servicio para personas con discapacidad ha alcanzado 3.419 usos en cinco municipios: Santa Lucía de Tirajana -en el Centro de Día de Vecindario, Centro Ocupacional de Vecindario y en el Centro Sociosanitario Ferminita Suárez-, Villa de Moya -Centro Ocupacional de Villa de Moya-, Villa de Ingenio - Centro Ocupacional de Villa de Ingenio-, Villa de Firgas - Centro Ocupacional de Villa de Firgas- y en Arucas - Centro Ocupacional de Arucas-, cuenta con 126 usuarios, desarrollando actividades tanto en espacios interiores como exteriores de forma equilibrada. En el ámbito de la diabetes, el programa ha contabilizado 4.877 usos con 176 usuarios en seis municipios, predominando la participación femenina (77,7%) y los casos de diabetes tipo 2.

Talleres centrados en bienestar físico, emocional y nutricional

Además, el 1º Encuentro de Gran Canaria Activa se completó con una serie de charlas y talleres impartidos por profesionales vinculados al ámbito de la actividad física, el deporte y la salud, reforzando el carácter divulgativo y preventivo de la iniciativa.

La primera de las ponencias estuvo a cargo de Jesús Socorro, coordinador del servicio de Ejercicio Físico en Personas con Diabetes de Gran Canaria Activa, quien, bajo el título "Tu mejor medicina: la actividad física", expuso los beneficios que aporta el ejercicio físico en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Posteriormente, Kevin Armas, especialista en neurocirugía avanzada y cirugía de columna, impartió la charla "Hábitos que te dan vida", centrada en la importancia de incorporar rutinas saludables en el día a día para prevenir dolencias y favorecer una mejor salud integral.

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La programación continuó con la intervención de la psicóloga Dácil Alvarado, responsable de la ponencia "Entrena tu mente", en la que abordó la relación entre salud mental y hábitos de vida saludables. Asimismo, la jornada se completó con la mesa "Cuidando la alimentación", impartida por Sara Moreno, dietista integrativa, quien ofreció pautas y recomendaciones orientadas a promover una alimentación equilibrada y adaptada a las necesidades de cada persona.