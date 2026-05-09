El Guardés, en la prórroga, termina con el sueño del Rocasa en la Copa de la Reina (20-24)

El Rocasa Gran Canaria se quedó a las puertas de la final de la Copa de la Reina tras caer este sábado ante el Mecalia Atlético Guardés por 20-24 en un encuentro intenso, igualado y cargado de alternativas, que se decidió en la prórroga en el pabellón Illumbe de San Sebastián.

El conjunto grancanario compitió de principio a fin en una semifinal marcada por los nervios, las imprecisiones y el enorme desgaste físico. En ese escenario, volvió a sobresalir la figura de Silvia Navarro, que a sus 47 años y en su última temporada continúa demostrando su jerarquía bajo palos. La guardameta internacional sostuvo al Rocasa durante buena parte del primer tiempo con intervenciones de mucho mérito, impidiendo que el Atlético Guardés abriera una ventaja mayor.

El equipo gallego llevó la iniciativa en los primeros compases, aunque el Rocasa supo resistir y mantenerse siempre dentro del partido. Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 8-9 que dejaba completamente abierta la eliminatoria.

Tras el paso por vestuarios, el Rocasa dio un paso adelante. Las teldenses mejoraron en defensa, encontraron mayor fluidez ofensiva y consiguieron darle la vuelta al encuentro en una segunda mitad de enorme carácter. Con el partido en máxima tensión, el equipo grancanario llegó con opciones reales de victoria hasta el último segundo.

Cuando el Rocasa defendía una renta mínima, los colegiados señalaron una acción de Castro que acabó con tarjeta roja y lanzamiento de siete metros para el Atlético Guardés. El conjunto gallego aprovechó la oportunidad para forzar la prórroga, un desenlace cruel para las grancanarias después del esfuerzo realizado durante los sesenta minutos reglamentarios.

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En el tiempo añadido, el Atlético Guardés se mostró más acertado y encontró en Amandine Balzinc una figura determinante, con una actuación decisiva bajo palos que terminó inclinando la balanza a favor del equipo pontevedrés. El Rocasa, pese a intentarlo hasta el final, no pudo contener el último impulso de su rival.