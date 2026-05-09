La Laguna se saca la espina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El equipo de la Universidad de La Laguna venció al conjunto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la luchada del Campeonato de Canarias Universitario. Encuentro que concluyó con el resultado de 13-22, al disputarse por el sistema de todos contra todos, en el terrero del pago aruquense de Cardones. Es la primera vez que el combinado lagunero gana esta luchada en los seis años que lleva disputándose por este sistema y a un solo encuentro.

Por parte del equipo de La Laguna, el majorero Quico Elvira, luchador del Maxorata de Playa de Tarajalejo, destacó a ser el máximo tumbador, al llevar a la arena a cinco adversarios, de los seis que componen cada equipo. Su compañero Norberto Marrero, hijo, también tuvo una labor significativa, al tumbar a cuatro contrarios. Fue el mismo número de adversario que llevó a tierra, el tinerfeño Francis Jiménez "Parri VI", luchador del Tijarafe Guanche de Tenerife.

Y en el equipo local de la universidad grancanaria, el máximo tumbador fue el tinerfeño Santi Mesa, al tirar a cinco rivales. El luchador destacado C del Vecinos Unidos de Firgas caería frente a Norberto Marrero, junior. Luchador del club herreño del Concepción de Valverde, ejecutó una media cadera rastrera, como contra de un medio culo con el que atacó el tinerfeño. Una intensa, espectacular y fina agarrada, digna de dos verijas de unos 75 kilos de peso, que se significan como jóvenes estilistas. Norberto Marrero es el hijo del mandador del equipo que presentó la Universidad de La Laguna, el galdense Norberto Marrero Gordillo.

También muy interesante y vibrante estuvo la confrontación entre Quico Elvira y grancanario Pablo Guillén, hijo del mandador de la ULPGC, y ex luchador, Eloy Guilén. El majorero tumbó al luchador de Los Guanches de Arucas.

El plantel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lo completaron los luchadores: Ezequiel García, juvenil del Castro Morales de Telde, y Diego Monzón, que tumbaron cada uno a dos adversarios. Junto a Gerardo Herrera, que tiró a uno, y al luchador de Los Guanches de Arucas, Antonio Ramírez, que no sumó ningún tanto.

Y por parte de La Laguna, el luchador del Llano del Moro del municipio del Rosario de Tenerife, Sergio Carrión, completaron su equipo junto con José Daniel Afonso y Víctor Jesús Rodríguez. Acudió con su equipo el luchador del Bechomo de Tenerife, Amadeo Lorenzo, pero no pudo bregar al estar lesionado en una costilla.

Arbitró el joven estudiante de ingeniería de la ULPGC, Ancor Rodríguez.

Un encuentro interuniversitario que contó con el apoyo de la Cátedra de Lucha Canaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Emilio Rivero, bajo la dirección del teguestero Víctor Alonso, que acudió a la luchada.

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Y también el evento se vio respaldado por el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo y por el concejal de deportes de dicha ciudad, José María González "Chewi", que asistieron al encuentro. Las obras en el Pabellón de Deportes del Campus de Tafira, obligaron a celebrar esta luchada en el terrero de Cardones, recinto de brega de Los Guanches de Arucas.