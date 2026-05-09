Martín Ramos, en la víspera del primer duelo de la final liguera entre el Guaguas y el Melilla: "En este club todos los partidos son finales, incluidos los amistosos de pretemporada"

El Guaguas afronta mañana domingo (16.00 horas) en el Pabellón Javier Imbroda de la ciudad autónoma de Melilla el primer duelo del playoff final por el título de la Superliga de Voleibol Masculina, ante los gladiadores azules de Salim Abdelkader. Un partido que para el central internacional argentino Martín Ramos será "muy importante, pero no es decisivo, se gane o se pierda", recordando la derrota que sufrió el cuadro amarillo en el primer encuentro de los cuartos de final en casa del Unicaja Costa de Almería, en el que los grancanarios lograron remontar la eliminatoria imponiéndose en los dos siguientes choques en el Arena.

Para el Turco el equipo llega "bien" a esta recta final del curso. "Desde la pretemporada se fue haciendo un trabajo para llegar bien a este punto que es el más importante del año", explica. Dentro de una campaña tan larga, Ramos considera que "se puede destacar la Champions, hicimos un gran torneo desde la fase previa, con cruces complicados, lo fuimos superando y eso quizás hizo que el año se nos hiciera largo, pero creo que ha sido en términos generales un buen año, ganando la Supercopa en diciembre, otro partido y otro viaje que 10 de los 12 equipos de la liga tampoco hicieron, que agrega algo más de desgaste a nuestro equipo, pero siempre creo que estuvimos a la altura".

Un rival que no le sorprende

En cuanto a la presunta sorpresa de tener como rival en la final de la Superliga al Melilla, en lugar del Soria, afirma que "en lo personal yo le ponía una ficha a Melilla porque venían jugando muy bien, si bien se les lesionó su líbero Dani Ruiz -exjugador del Guaguas-, el chico que le está sustituyendo -Zeus París- lo ha hecho muy bien y está más que a la altura, además, el resto del equipo respondió bien ante esa ausencia y están jugando muy bien". "Es cierto que para la mayoría Soria era el favorito, pero a nosotros no nos sorprende que ellos hayan ganado", agrega el argentino, quien recuerda que los azulones "llegaron a la final de la Copa del Rey y quedaron terceros en la fase regular".

En su opinión la clave para imponerse a un equipo tan peleón como el norteafricano pasa por ser conscientes de que "en su cancha se hacen más fuertes, por eso debemos de intentar imponer nuestro juego y sacar bien es importante para que ellos no jueguen cómodos".

La relativa ventaja de arrancar como visitante

Jugar en casa del peor clasificado en el primer partido de la serie final al mejor de tres partidos es visto por Ramos como que "al principio beneficia más al equipo que empieza como local, sobre todo al ser una serie tan corta y comenzar jugando en tu casa, si ganas vas a la cancha del rival a intentar ganar uno de los otros dos partidos que quedan; mientras que si pierdes vuelves a tu casa obligado a ganar los dos, es tu cancha, se supone que eres más fuerte, pero la semana anterior al segundo partido o se te hace larga o demasiado corta, depende de cada uno, pero es una semana que no la pasas bien, que ya nos pasó ante el Almería, que perdimos allí 3-2 y esa semanita fue tensa".

En su mente espera "una eliminatoria difícil, en la que no nos podemos relajar, si podemos imponer nuestro juego somos los favoritos, pero eso no dice nada, Soria era también el favorito en semifinales y terminó como terminó". "Todo el año hemos podido ver como todos los equipos juegan bien, todos quieren ganarnos y después pierden partidos con rivales directos o inferiores, por eso somos el equipo a batir, se nota en el juego, en las declaraciones, pero nosotros estamos acostumbrados hace muchos años, los chicos que vienen lo saben y jugamos con eso, el resto de equipos se sacan esa presión, pero luego hay que ganarnos y no es fácil", desvela el central albiceleste.

La gestión de un plantel largo y de nivel

Uno de los secretos de esta temporada radica en la concepción de equipo que se ha establecido "en un plantel largo, en el que la mayoría de los suplentes podrían ser titulares en cualquier equipo de la liga, es cierto que Sergio Miguel Camarero no suele hacer muchos cambios a no ser que sea necesario, no es tan fácil, pero todos estamos muy concentrados en el objetivo y listos para lo que haga falta, en eso es donde ponemos la palabra equipo y nos preparamos de la mejor manera".

Mantener el hambre a pesar de tener la barriga llena por lograr tantos títulos desde su llegada considera que "no es difícil porque soy deportista, quiero ganar todo lo que puedo, cuando llegan los momentos importantes siempre sale ese querer ganar y Sergio y el presidente (Juan Ruiz), siempre nos mantienen arriba con la motivación de que todos los partidos son finales y quieren ganar hasta los amistosos de pretemporada y no te dejan bajar ese hambre".

La importancia de ganar el primer partido

De cara a la final este primer partido "sería muy importante volver acá con la importancia de haber ganado como visitante, teniendo que ganar un partido más sería tirarle la presión a ellos, lo mismo digo que si llegamos a perder no está todo definido, es sólo un partido, pero se puede poner más de cara o en contra, influye pero no sentencia nada el ganar o perder allí".

En cuanto al favoritismo del Guaguas en la final, el Turco afirma que "es lo que todos afirman, pero nosotros nos enfocamos en trabajar y estar listos para el partido de mañana".