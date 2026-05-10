Una apisonadora planetaria visita Gran Canaria en busca de otra Copa de la Reina; el FC Barcelona llega a la Isla

Una apisonadora teñida de color blaugrana visita el Estadio de Gran Canaria. El FC Barcelona aterriza este sábado en la Isla para disputar otra final de Copa de la Reina con la que aspira a seguir alargando un dominio planetario que va camino de ser legendario. Las pupilas de Pere Romeu tendrán que tumbar al Atlético de Madrid para lograrlo, aunque la realidad expone que, en este momento, existen escasas opciones de hacer hincar la rodilla a un proyecto que cuenta con cinco Balones de Oro en su plantilla y al que es casi imposible ganar, sobre todo en los torneos nacionales.

La tiranía culé se ha sustentado todos estos años en una fe ciega en la cantera y en un estilo de juego muy particular, del que también ha bebido la selección española por razones obvias, ya que la mayoría de las internacionales defienden los colores del cuadro catalán. A pesar de que ganó su primer título grande en 1994, precisamente una Copa de la Reina, la explosión final del Barça llegó en 2011, año en el que inició un periplo ganador brillante y demoledor. A partir de ahí, empezaron a caer todos los títulos gordos. En total, suman once campeonatos de Liga, incluyendo el de este curso, once Copas y seis Supercopas de España. Lo que sí les costó más fue la Champions League, aunque, una vez lograron la primera, llegaron otras dos seguidas. De hecho, el 23 de mayo, en Oslo, disputan una nueva final continental ante el Lyon con el objetivo de conquistar su cuarto entorchado europeo.

Dos iconos mundiales

Más allá de todo lo conseguido, que no es poco, el Barcelona está orgulloso de haber formado en su cantera a dos estrellas mundiales que, además, se han convertido en iconos del deporte. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí han logrado ser protagonistas de cinco Balones de Oro, dos para la extremo y otros tres para la centrocampista. De hecho, entre las dos han ganado los últimos cinco, lo que es toda una barbaridad. Putellas ganó el primero en 2021 y repitió en 2022, mientras que Bonmatí ha repetido en 2023, 2024 y 2025.

Sin duda, son dos referencias absolutas del éxito y del estilo de fútbol culé que ahora vienen a Gran Canaria dispuestas a escribir otro capítulo en sus espectaculares trayectorias. El camino las cruza con la Isla como escenario y, pese a ser claramente favoritas, darán lo mejor de sí mismas para continuar siendo las reinas del fútbol.