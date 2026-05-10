El Atlético Paso deja sin gloria al San Fernando

La UD San Fernando se quedó sin saborear la gloria en la última jornada del grupo canario de Tercera RFEF. Esa gloria la disfrutó el Atlético Paso, que celebra el título y, por consiguiente, el ascenso directo a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol nacional, a la que regresa justo una temporada después de perderla.

Como había ocurrido en las últimas fechas del campeonato, el conjunto grancanario no aprovechaba el tropiezo de su adversario, que no pasó del empate (1-1) en el feudo del Herbania majorero, que desciende a Preferente. Los de Maspalomas fueron incapaces de ganar en el feudo del Mensajero, tercero en la tabla, donde terminaron cayendo merced a un tanto de David Grande en el minuto 90.

En Fuerteventura, el Atlético Paso arrancó en el Municipal Los Pozos decidido a quedarse con los puntos para no depender del Sanfer, pero su dominio no encontró premio hasta la media hora de juego. Samu Corral ponía por delante a los de Maxi Barrera.

Al Herbania solo le servía la victoria, así que trató de dar un paso al frente encajado el 0-1. Llegado el descanso, el Atlético Paso era campeón y ascendía, mientras que los majoreros soñaban con un imposible que le diera vida y opciones de permanencia a la espera de lo que hicieran el Arucas y San Bartolomé, sus rivales directos.

Todo pudo cambiar con el fruto de la salida decidida de los locales tras la pausa. Por la calle del ocho, se apuntó José Yared a la épica obrando un golazo (50’) con un tiro libre lejano que cogió altura y voló hasta la escuadra derecha de Roberto, imposible para el meta de los palmeros. Devueltas las tablas, el partido mudó a un intercambio de ataques frenético, pero sin fruto para nadie.

Por su parte, en el Silvestre Carrillo, el Mensajero amarró la tercera plaza para mantener el factor campo a favor en el playoff ante el Tamaraceite tras imponerse en el último suspiro a la UD San Fernando (1-0), que desaprovechaba así el empate del líder.

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El cuadro grancanario fue muy superior en la primera parte, pero se topó con un acertado Arellano en la portería local. Tras el descanso, el Mensa aprovechó la desesperación visitante para dominar la situación y llevarse el triunfo en el minuto 90 gracias al acierto de David Grande.