El Guaguas da un paso de gigante hacia su quinta corona como campeón de la Superliga

El CV Guaguas dio un paso importante hacia la conquista de su cuarto título consecutivo de la Superliga masculina de voleibol y el quinto desde su refundación en 2020, tras imponerse con autoridad al CV Melilla por 0-3, con parciales de 22-25, 10-25 y 18-25, en el primer encuentro de la final disputada a tres partidos, que tuvo lugar en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz. La serie final regresa a la Isla donde los amarillos buscarán sentenciar la eliminatoria con un segundo triunfo el próximo viernes (19.00 horas) en el Gran Canaria Arena. Un triunfo de los Gladiadores Azules, igualaría la final y habría que disputar el encuentro de desempate el domingo (17.00 horas) en el mismo escenario.

Antes del inicio del partido, los capitanes de ambos equipos, Fede Martina y Jorge Almansa, rindieron un homenaje al árbitro madrileño Francisco Sabroso Moratilla, quien afronta su última temporada en la élite del arbitraje nacional e internacional.

Remontada isleña en el primer acto

El Melilla arrancó el choque con intensidad y buenas prestaciones, tanto en ataque como en bloqueo, llegando a dominar el primer set con una ventaja de 13-8. Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó tras los ajustes realizados por Sergio Miguel Camarero desde el banquillo, mejorando su recepción y circulación ofensiva hasta igualar el marcador en el tramo decisivo (22-22).

Dos bloqueos consecutivos y un remate final de Walla permitieron al Guaguas adjudicarse la primera manga por 22-25.

Dominio total de los grancanarios en la segunda manga

La segunda estuvo claramente dominada por el cuadro canario, que impuso su superioridad en todas las facetas del juego, especialmente en el sistema de bloqueo-defensa y desde la línea de saque.

El Melilla no encontró soluciones para frenar el potencial ofensivo visitante, mientras que Walla castigó con tres saques directos consecutivos que dispararon el marcador hasta el 6-20. El Guaguas cerró el set con un contundente 10-25, dejando el encuentro muy encarrilado.

Cierre por la vía rápida

En el tercer y definitivo set se mantuvo el mismo guion. Tras unos primeros compases equilibrados (6-6), el conjunto visitante volvió a imponer su contundencia en la red y en el primer tiempo de ataque, abriendo diferencias de cuatro y cinco puntos que resultaron definitivas.

El Club Voleibol Melilla intentó reaccionar, aunque sin éxito ante la solidez de los grancanarios, que terminaron cerrando el parcial por 18-25 y el encuentro por la vía rápida (0-3).

El gran protagonista del choque fue el opuesto brasileño Walla, máximo anotador del partido con 17 puntos, además de firmar tres saques directos y tres bloqueos decisivos en la victoria del conjunto grancanario.