El División de Honor de la UD Las Palmas golpea primero y vence por la mínima al Celta de Vigo en la ida de los cuartos de la Copa de Campeones. Con la afición volcada en el Anexo, Valentín Pezzolesi fue el autor del tanto amarillo, que el jueves a las 17.00 horas afronta la vuelta en las instalaciones deportivas de A Madroa, en Vigo.

Valentín guía al Juvenil en el primer pulso ante el Celta | UD LAS PALMAS

Una victoria comandada por dos perlas amarillas que ya están en los planes de Luis García, porque la jugada del gol llegó de las botas de Rafa Cruz, que fue convocado con el primer equipo en el encuentro ante el Cádiz. Un córner forzado de Cruz y el gol de Valentín para hacer soñar al juvenil, que de pasar de ronda se vería las caras con el vencedor del cruce entre el FC Barcelona y el CD Tenerife. Una eliminatoria que de momento se ha decantado para el lado canario, pues los tinerfeños vencieron a los culés 2-0 en el pulso en Tenerife.

En el otro lado, el Real Madrid tumbó al Athletic Club por 2-0 en su casa, mientras que el Valencia y el Granada se enfrentan en la ida a las 11.00 horas de hoy. La vuelta se jugará el miércoles 13 en el caso del Real Madrid y el Athletic, y el jueves en el resto de disputas.

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