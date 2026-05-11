Ambiente de lujo en el Gran Canaria para la Copa: Laporta, Cerezo y un asiento para la Reina en la final

Habrá un palco de lujo en el Estadio de Gran Canaria. Con la presencia asegurada de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, la incertidumbre está en si finalmente la Reina Letizia Ortiz estará presente en la Isla. Pendiente de confirmar asistencia, las miradas se centran en una final que por primera vez acoge la Isla y que pretende batir récords. La cifra a superar está en los 25.617 espectadores que llenaron las gradas de La Romareda en la final de la temporada 2023/24, cuando se dieron cita las aficiones del conjunto culé y la Real Sociedad. Un reto que se antoja prometedor, puesto que desde la organización del evento aseguran que ya se han vendido alrededor de 20.000 localidades.

El fútbol femenino ha ido despertando pasiones. Poco a poco, las gradas se han ido llenando hasta el punto en el que los estadios se llenan de aficionados que no sólo se interesan por los equipos masculinos. Una certeza que en el 2019 dio el aviso al acoger 17.500 aficionados en la Final de la Copa de la Reina con el enfrentamiento del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y que se consolidó en el 2024 en La Romareda. Este año, el escenario es el templo de la UD Las Palmas, un Estadio de Gran Canaria con capacidad para algo más de 32.000 personas que quiere entrar en los libros de historia del fútbol femenino al llenar sus gradas para la final del próximo sábado a las 20.00 horas.

El 20 de enero se hizo oficial que el Estadio de Gran Canaria iba a ser el escenario para la final de la Copa de la Reina 2026. Una cita única que lleva al feudo amarillo a acoger por primera vez un duelo de fútbol femenino oficial. En 2007 acogió el enfrentamiento entre la Selección española e Irlanda del Norte de la clasificación para la Eurocopa de 2008, mientras que en 2004 y 2008 fue el estadio para dos amistosos del combinado nacional. Esta vez el desafío es mayúsculo, pues la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas quiere coronarse con una final multitudinaria y una fiesta entre aficiones antes de acoger el Mundial de 2030.

Precios asequibles

El 27 de abril se pusieron a la venta las entradas para el duelo copero y desde entonces, el ritmo de venta no ha disminuido. Con precios especiales para los abonados de la UD Las Palmas por el hecho de jugarse en el feudo amarillo, ya son 20.000 las entradas que se han vendido, con precios que oscilan entre los 10 y los 30 euros, dependiendo de la zona del estadio para el público general. Las aficiones de ambos equipos, por su parte, estarán distribuidas de manera organizada, de modo que los azulgrana estarán colocados en Naciente y sectores próximos, mientras que los rojiblancos se ubicarán en curva y gradas próximas.

Una semana que estará repleta de actos, con un pistoletazo de salida que se dará el jueves con la visita de Reyes Bellver, Sonia Bermúdez e Iraia Iturregi al IES Felo Monzón. Unas horas más tarde, a las 12.30 horas, se hará la presentación oficial de la Copa de la Reina. Un acto que tendrá lugar en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria y en el que estará las embajadoras Virginia Torrecilla y Ana Romero "Willy". Acto seguido se inaugurará la exposición 'Las Reinas de España: Historia de la Copa de SM La Reina'. Por la tarde en el Estadio, Sonia Bermúdez, Iraia Iturregi y Nati Gutiérrez protagonizan la jornada de actualización y reciclaje organizada por el Comité Técnico de Entrenadores y la FIFLP para luego estar presente en Las Canteras para disfrutar de fútbol, voleibol y vóley playa.

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El viernes, día previo a la final, se abrirá la fan zone, que estará ubicada en la Plaza de Santa Ana de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00, mientras que el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas alberga el Congreso Internacional de Derecho Deportivo con la presencia de Rafael Louzán. El sábado es turno para la gran final.