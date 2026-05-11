La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike calienta motores con protagonismo canario en su undécima edición

Gran Canaria se prepara para vivir, del 14 al 17 de mayo, una nueva edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, una de las pruebas por etapas de mountain bike más destacadas del calendario regional, que este año alcanza su undécima edición consolidada como cita UCI S2. Durante cuatro jornadas, la isla volverá a convertirse en epicentro del ciclismo de montaña, reuniendo a corredores nacionales e internacionales en un recorrido exigente por el sur y este del territorio.

En esta edición, el talento canario volverá a tener un papel destacado en la línea de salida, con varios nombres propios que llegan avalados por sus resultados en 2025 y con el objetivo de repetir protagonismo en casa. Entre ellos sobresale Elisabet Breval (GE7 Bike Arucas), vigente mejor canaria y mejor Master 40, quien regresa como una de las referencias femeninas de la prueba. Junto a ella estará Vanessa Lessa (Iduna), que ya sabe lo que es imponerse en la carrera tras su victoria en la cuarta etapa el pasado año.

En categoría masculina, todas las miradas estarán puestas en Blas Rivero, mejor canario en la edición 2025, que buscará consolidarse entre los mejores en una prueba cada vez más competitiva. También destaca la presencia de Néstor Rodríguez (Riu Team), tercero en Master 40 el pasado año, así como de otras ciclistas que continúan su progresión dentro del panorama regional como Luna Perdomo (D-Route Bike), segunda Master 30 en 2025, y Cathaysa María Sánchez (Seven Pro Cycling), tercera Master 40.

La edición de 2026 llega además con una importante novedad: la incorporación de la modalidad Half. Este nuevo formato, diseñado para ampliar la participación, ofrece una experiencia completa de cuatro días con un recorrido total de 103 kilómetros, manteniendo la esencia de la prueba pero con un enfoque más accesible para nuevos participantes.

Otro de los elementos distintivos será, un año más, el maillot oficial diseñado por la firma española Gobik, que vuelve a apostar por una prenda que fusiona rendimiento y simbolismo, incorporando los colores de la bandera canaria en un diseño pensado para las exigencias de la competición.

Con todo preparado, Gran Canaria afronta su gran semana del BTT con el foco puesto en el talento local, que volverá a medirse con la élite internacional en un escenario único.

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La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. La carrera también cuenta con el respaldo de Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.