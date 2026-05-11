María Cantero defiende su corona planetaria

Nuevo reto mundial para María Cantero. La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria afronta desde hoy martes hasta el próximo domingo su participación en el Mundial de la clase olímpica 49er FX, que se celebra en la localidad francesa de Quiberon junto a la mallorquina Paula Barceló.

Ambas conquistaron hace unos meses, concretamente en octubre, el Campeonato del Mundo de esta misma categoría en una prueba que se desarrolló en Cagliari. Al sur de Cerdeña, la grancanaria y la balear debutaron como tripulación en su primera gran competición internacional y no les pudo salir mejor al colgarse la medalla de oro.

Ahora, el reto supone volver a lo más alto del podio ante un total de 65 embarcaciones de 25 países y con una destacada representación española formada íntegramente por tripulaciones que pertenecen al equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela.

Esta nueva prueba llega para las actuales campeonas del mundo tras lograr hace poco más de un mes la medalla de bronce en el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels, donde lideraron buena parte del campeonato antes de una Medal Race de tensión; una penalización a escasos metros de la llegada las apartó de la victoria y las relegó al tercer lugar del podio. Las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance se llevaron el oro, mientras que la pareja alemana formada por Sophie Steinlein y Catherine Bartelheimer acabó segunda en la clasificación.

Una regata exigente

El dúo insular afronta esta visita a la Bretaña francesa con la idea de revalidar su corona, pero lo hará sabiendo que se enfrenta a un reto grande. La bahía en la que se va a celebrar la regata resulta exigente al ser especialmente cerrada y en la que, salvo cuando sopla el viento del sur, la amplia mayoría de las direcciones llegan de tierra, lo que genera un viento muy rolón e inestable. Además, cuando entra viento de fuera, se forma una ola importante, unas condiciones que, unidas a la previsión de fuerte viento durante los tres primeros días, harán del campeonato una prueba muy dura y diferente a las regatas recientes.

Después del Torneo Sofía, las dos regatistas se trasladaron a Santander para prepararse de la mejor forma posible, centrando el trabajo en aspectos clave como la corriente, muy presente en la zona de Quiberon, lo que las empujó a querer mejorar las maniobras de salida y la navegación con ola.

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La expedición canario-balear llegó hace una semana a la sede del Mundial, un tiempo que les ha permitido acumular jornadas de navegación, conocer mejor el campo de regatas y adaptarse a sus condiciones para llegar listas al inicio de la competición.