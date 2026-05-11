Última bala para un año menos brillante; el Atlético de Madrid quiere levantar su tercera Copa de la Reina en Gran Canaria

Del Estadio de Gran Canaria al cielo. La Isla como trampolín definitivo. El Atlético de Madrid llega a la final de la Copa de la Reina, que se va a celebrar este sábado (20.00 h., TVE) en el recinto de Siete Palmas, con la intención de aprovechar la última bala de una temporada en la que las colchoneras no han brillado tanto. Todo ello teniendo que tumbar a un Barça al que ya doblegaron en la edición de 2016. La idea del club rojiblanco este curso era conseguir billete europeo y tratar de competir todo lo que pudiese ante el Barcelona, el gran dominador, así como un Real Madrid que sigue la estela de las culés sin llegar a superarlas. No obstante, pese a la llegada de jugadores de máximo nivel como Amaiur, que aterrizó en verano desde la Real Sociedad, las cosas no le han terminado de salir como esperaban.

La eliminación en la Supercopa de España en semifinales, a manos del Madrid, y una dinámica irregular hasta ese momento en Liga provocaron que Víctor Martín, hasta entonces técnico atlético, fuese destituido de su puesto. Entonces, se decidió que fuese el tinerfeño José Herrera el que asumiese las riendas del banquillo, aunque no ha sido capaz de lograr la clasificación para la Champions League 2026/27, un aspecto clave para el proyecto y que puede ser fundamental para que no continúe la próxima campaña (tiene contrato hasta el 30 de junio).

Un trienio mágico y dos 'copazos'

Más allá de lo que está siendo esta temporada, el Atlético es una de las entidades que más ha apostado por el fútbol femenino. Su origen se encuentra en el Atlético Villa de Madrid, que incluso ganó la Liga en 1990. Tras la desaparición del resto de secciones colchoneras, en 2001 María Vargas, entrenadora de un Coslada que acababa de desaparecer y exjugadora de aquel esbozo rojiblanco, y Lola Romero, guardameta del conjunto cosladeño, pusieron la primera piedra de la resurrección. Después de cuatro temporadas en Primera Nacional, en el año 2006 lograron su primer y único ascenso a la máxima categoría para no salir nunca más de la élite nacional.

La gran explosión atlética se produjo diez años más tarde de subir a la Superliga, ya que, a partir de 2016, con un grupo de jugadoras jóvenes como Mapi León, más el fichaje de estrellas como Sonia Bermúdez, la actual seleccionadora española, todo cambió. Aquel año ganaron su primera Copa de la Reina y abrieron tres años impresionantes en los que ganaron tres Ligas consecutivas, sumando por el camino a otras cracks como Laia Aleixandri, la grancanaria Andrea Falcón o Jenni Hermoso. Entre 2017 y 2019 fue casi intratable, mientras que en 2021 conquistó su primera Supercopa de España y en 2023 levantó su último trofeo copero, venciendo al Real Madrid en la tanda de penaltis.

En busca de una venganza

Por otra parte, el Atleti tendrá también en Gran Canaria la oportunidad de resarcirse tras la derrota de la temporada pasada en la final de Copa disputada en Huesca a manos del propio Barça. Ante ese escenario, las colchoneras están ante una gran oportunidad para cambiar el sabor de la temporada y cerrar el curso de la mejor manera posible. Y ya conocen el camino hacia la gloria.