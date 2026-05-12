Aridany presume de Copa de la Reina: «Hay más de 21.000 entradas vendidas y supera la afluencia media de la UD Las Palmas»

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para acoger el evento femenino más grande jamás hecho en la Isla. Motivo más que suficiente para que desde el Cabildo de Gran Canaria junto a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) hayan decidido implicarse para que la Final de la Copa de la Reina recayera en el Estadio de Gran Canaria, casa de la UD Las Palmas. Con un impacto económico que llegará un mes después de la celebración del evento, lo que está claro es que el principal objetivo al traer esta cita es enfatizar el papel de la mujer con un partido de fútbol que va a reunir en un mismo espacio a las mejores jugadoras de fútbol del mundo.

«Van a venir las referentes de todas las niñas», expresa Aridany Romero, consejero de deportes del Cabildo insular. «El pueblo grancanario ha acogido de manera espectacular este evento y es algo que nos llena de orgullo», presume. Con más de 21.000 boletos vendidos para el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, Romero asegura que con esa cifra ya superan la entrada media de la UD Las Palmas esta temporada. Una asistencia que ronda los 18.396 espectadores por partido. Sin embargo, la meta a batir está en los 25.617 espectadores que llenaron las gradas de La Romareda en la final copera de la temporada 2023/24.

Y el objetivo al traer esta final de la Copa de la Reina no es sólo enfatizar el papel de la mujer y poner el valor el crecimiento del fútbol femenino, sino también la idea que proponen y apoyan desde el Cabildo: «Queremos que los clubes desarrollen el deporte femenino», apunta Aridany Romero, subrayando la implicación de las instituciones para que esto se lleve a cabo. En el aire y con el hilo conductor de esta final en territorio grancanario sigue el hecho de que la UD Las Palmas sigue sin tener su equipo femenino, algo que por ejemplo sí tiene el CD Tenerife. Un equipo que además estuvo a las puertas de clasificarse para la final de esta Copa de la Reina.

Un motor deportivo

«Somos el motor deportivo de Canarias y eso se traduce en la capacidad de captar eventos deportivos de carácter mundial, acogiendo de manera seguida muchas citas». La final de la Copa del Rey de baloncesto el año pasado, El Mundial de Rally estos dos últimos años, esta Copa de la Reina o como broche de oro, ser sede del Mundial de fútbol 2030. «El retorno de lo que ha supuesto esta final se presentará más adelante, pero en este sentido podemos asegurar que no va a superar el Mundial de Rally. No hay evento internacional con más impacto económico que eso, capaz de superar los 60 millones de euros», indica el consejero.

Con la presencia de Rafael Louzán, Joan Laporta y Enrique Cerezo en las gradas —y la duda de si finalmente estará presente la Reina Letizia Ortiz—, en las gradas habrá mucho público grancanario y las aficiones de Barcelona y Atlético de Madrid que finalmente hayan podido desplazarse hasta Gran Canaria. Una problemática que desde el Cabildo de Gran Canaria han aprovechado para así poner de manifiesto los desafíos a los que Canarias tiene que hacer frente por la lejanía. «Queremos que el territorio nacional vea a lo que se enfrentan los deportistas canarios cada vez que tienen que irse fuera. No es ninguna excusa».

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A un buen ritmo para superar el hito de La Rosaleda, el Estadio de Gran Canaria se viste de gala para acoger, por primera vez en la historia de la Isla, el mayor evento femenino. La venta de entradas pisa el acelerador y desde el Cabildo esperan la cita. «Estamos deseosos de que llegue el sábado», apuntan. Detrás, horas de negociaciones con la Federación para hacer posible esta final y la ilusión de una Isla que crece a pasos agigantados en lo referido a eventos deportivos.