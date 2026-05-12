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Cuenta atrás para la undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike

Tessa Kortekaas y Hans Becking intentarán repetir el triunfo de 2025

Cuenta atrás para la undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike

Cuenta atrás para la undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike

Bruno Betancor

La undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, nacida en 2016 y organizada por Arista Eventos, arranca este jueves 14 de mayo en la localidad teldense de Lomo Magullo. Esta cita puntuable para la UCI S2 de cross-country marathon por etapas reúne a más de 230 ciclistas de 13 países para disputar cuatro etapas y 160 km cronometrados, con más de 3.500 m de desnivel positivo en la exigente modalidad All Stages, prueba reina de la competición.

La primera etapa del jueves ofrece una prueba rápida de 21 km y 841 m D+ por los parajes volcánicos de Rosiana. El viernes 15 por la tarde, traslado a la zona sur para la cronoescalada de 23,5 km y 608 m D+ entre Parque Sur de Maspalomas y Ayagaures, que empezará a marcar diferencias entre los favoritos.

El sábado 16, la tercera etapa de 46,1 km sale y llega al Cañón del Águila, subiendo hasta la presa de La Sorrueda —con su embalse lleno gracias a las recientes lluvias, ofreciendo un paisaje único— y bajando frenéticamente por el Barranco de Tirajana, pasando por Lomo del Moral, Fortaleza de Ansite y La Sorrueda. El domingo 17 llega la etapa reina: 69,8 km y 1.665 m D+ desde Parque Sur de Maspalomas a Ayagaures, regreso al parque, zona de las Cuarterías (Maspalomas-Arguineguín) con sube y bajas rompepiernas, y meta en Maspalomas.

Novedad Half y espacio para e-bikes

Como gran novedad, se estrena la modalidad Half, con cuatro etapas pero distancias reducidas los días tres y cuatro: sábado 24,2 km y 164 m D+ desde Fortaleza de Ansite al Cañón del Águila; domingo 34,7 km y 820 m D+ por Cuarterías, con salida y meta en Parque Sur. Las e-bikes compiten el domingo en la etapa reina de 69,8 km, con modelos estrictamente de serie, pedaleo asistido, potencia máxima de 250 W y limitador a 25 km/h.

Favoritos llamados a brillar

Tessa Kortekaas (Massi-ISB Sport), neerlandesa afincada en Lanzarote, buscará repetir el triunfo de 2025 tras ser segunda en 2024; ocupa el 18º puesto del ranking UCI y llega en gran forma con victorias internacionales los últimos años. En categoría masculina, Hans Becking (BUFF BH Team) intentará su cuarta victoria consecutiva tras ganar las tres últimas ediciones; cinco veces campeón nacional y 31º del ranking UCI actualmente. Luis Ángel Maté (CC Marbella), con 17 temporadas profesionales y participaciones en dos de las grandes vueltas: Vuelta a España y Tour de Francia, fue quinto en 2024 y segundo en 2025 solo por detrás de Becking. La leyenda del MTB, José Antonio Hermida (Biketraining), plata olímpica en Atenas 2004 y campeón mundial élite 2010, añade aún más pedigrí. En féminas, Manuela Muresan, rumana afincada en Gran Canaria y vencedora en 2020 y 2022, repite tras ser cuarta en 2024 y segunda en 2025.

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La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. La carrera también cuenta con el respaldo de Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.

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