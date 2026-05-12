Cuenta atrás para la undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike

La undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, nacida en 2016 y organizada por Arista Eventos, arranca este jueves 14 de mayo en la localidad teldense de Lomo Magullo. Esta cita puntuable para la UCI S2 de cross-country marathon por etapas reúne a más de 230 ciclistas de 13 países para disputar cuatro etapas y 160 km cronometrados, con más de 3.500 m de desnivel positivo en la exigente modalidad All Stages, prueba reina de la competición.

La primera etapa del jueves ofrece una prueba rápida de 21 km y 841 m D+ por los parajes volcánicos de Rosiana. El viernes 15 por la tarde, traslado a la zona sur para la cronoescalada de 23,5 km y 608 m D+ entre Parque Sur de Maspalomas y Ayagaures, que empezará a marcar diferencias entre los favoritos.

El sábado 16, la tercera etapa de 46,1 km sale y llega al Cañón del Águila, subiendo hasta la presa de La Sorrueda —con su embalse lleno gracias a las recientes lluvias, ofreciendo un paisaje único— y bajando frenéticamente por el Barranco de Tirajana, pasando por Lomo del Moral, Fortaleza de Ansite y La Sorrueda. El domingo 17 llega la etapa reina: 69,8 km y 1.665 m D+ desde Parque Sur de Maspalomas a Ayagaures, regreso al parque, zona de las Cuarterías (Maspalomas-Arguineguín) con sube y bajas rompepiernas, y meta en Maspalomas.

Novedad Half y espacio para e-bikes

Como gran novedad, se estrena la modalidad Half, con cuatro etapas pero distancias reducidas los días tres y cuatro: sábado 24,2 km y 164 m D+ desde Fortaleza de Ansite al Cañón del Águila; domingo 34,7 km y 820 m D+ por Cuarterías, con salida y meta en Parque Sur. Las e-bikes compiten el domingo en la etapa reina de 69,8 km, con modelos estrictamente de serie, pedaleo asistido, potencia máxima de 250 W y limitador a 25 km/h.

Favoritos llamados a brillar

Tessa Kortekaas (Massi-ISB Sport), neerlandesa afincada en Lanzarote, buscará repetir el triunfo de 2025 tras ser segunda en 2024; ocupa el 18º puesto del ranking UCI y llega en gran forma con victorias internacionales los últimos años. En categoría masculina, Hans Becking (BUFF BH Team) intentará su cuarta victoria consecutiva tras ganar las tres últimas ediciones; cinco veces campeón nacional y 31º del ranking UCI actualmente. Luis Ángel Maté (CC Marbella), con 17 temporadas profesionales y participaciones en dos de las grandes vueltas: Vuelta a España y Tour de Francia, fue quinto en 2024 y segundo en 2025 solo por detrás de Becking. La leyenda del MTB, José Antonio Hermida (Biketraining), plata olímpica en Atenas 2004 y campeón mundial élite 2010, añade aún más pedigrí. En féminas, Manuela Muresan, rumana afincada en Gran Canaria y vencedora en 2020 y 2022, repite tras ser cuarta en 2024 y segunda en 2025.

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La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. La carrera también cuenta con el respaldo de Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.