Casi 90 equipos inscritos para el Rally Isla de Gran Canaria, el 21 y 22 de de mayo

El decano de los rallyes se disputará esta temporada los días 22 y 23 de mayo, con la primera fecha señalada este miércoles por el cierre de las inscripciones, a las 14 h y a través de la web VMRM. De momento, ya son casi 90 equipos los que han formalizado su participación, en una cita puntuable para el Campeonato bp de Las Palmas y sus diferentes apartados, copas y trofeos promocionales, además de su carácter regional como segundo rallye puntuable para el Campeonato de Canarias de Históricos en Regularidad - CCRH-R.

En este momento la lista estaría formada por 72 equipos en velocidad y 16 en regularidad sport, lo que suma un total de 88. Entre ellos encontramos nombres de pilotos destacados para luchar por los primeros puestos, como Luis Monzón, ganador de la primera cita del campeonato bp de Las Palmas con su nuevo Toyota Yaris GR; Iván Armas, Ayoze Benítez, Julio Matínez, Raúl Quesada, Benjamín Avella, Yoday Betancort, entre otros, que estarán también pugnando por el podio final.

El siguiente acto será la publicación de la lista oficial por orden de salida de los equipos inscritos el próximo martes, día fijado también para la presentación oficial, que se comunicará en breve con lugar y hora de la convocatoria.

El "Isla de Gran Canaria" tiene un formato muy similar al planteado el pasado año, aunque por las circunstancias ya conocidas esa pasada edición quedó inédita, al no poderse disputar en ninguno de sus dos intentos. Después de ese varapalo, la Escudería Maspalomas recupera fuerzas y ya tiene preparada la 65º edición del Rallye Isla de Gran Canaria, con un nuevo rutómetro que mantiene parte de lo realizado en las últimas ediciones y otros tramos más novedosos.

La prueba volverá a tener su sede en el Estadio de Gran Canaria, con salida, llegada, verificaciones y zona de asistencia. Una primera jornada el viernes por la tarde noche y el tramo espectáculo de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria de protagonista.

El sábado la caravana del rallye se marcha a las cumbres de la isla, con seis tramos cronometrados a disputar en dos ocasiones y una asistencia intermedia en el parking sur del Estadio de Siete Palmas, dentro de la capital insular. En total unos 282 km de recorrido, de los cuales 75 corresponden a los siete tramos cronometrados del rutómetro, un 26,5% del total.

Esos tramos son "Fontanales-Fagajesto-Juncalillo-Los Garajes", el más largo y selectivo con sus 18,44 km, seguido del tramos "Tejeda-Ayacata", con sus 10,35 km girando entorno al Roque Nublo y al Roque Bentayga, cerrando el bucle el tramo de "Cueva Grande-Camaretas", el más corto con sus 6,35 km, pero con una parte final muy diferente al resto del rutómetro. A ellos se suma "San Lorenzo" en la tarde del viernes, entre este pueblo y el Maipez junto al "Jardín Canario", con sus 3,48 km.

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La llegada final será de nuevo en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 18 horas, en el mismo lugar donde partieron los vehículos el viernes desde las 19:10 h, para disputar el primer tramo-espectáculo en San Lorenzo.