La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike reúne a más de 230 ciclistas de 13 países en una edición con novedades y grandes figuras internacionales

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike dio comienzo. La competición, puntuable por cuarto año consecutivo para la categoría S2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la modalidad de cross-country marathon por etapas, reunirá a más de 230 ciclistas procedentes de 13 países. Los participantes afrontarán cuatro etapas y más de 160 kilómetros cronometrados, con más de 3.500 metros de desnivel positivo en la exigente modalidad All Stages, considerada la prueba reina del evento.

La sala de prensa del Gran Canaria Arena acogió este miércoles la presentación oficial de la undécima edición de la prueba de mountain bike, organizada por Arista Eventos, que arrancará este jueves, 14 de mayo, en la localidad teldense de Lomo Magullo y que volverá a situar a Gran Canaria en el mapa internacional del mountain bike por etapas.

En el acto participaron el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Instituto Insular de Deportes, Aridany Romero; el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez; y Lorenzo Spinelli, en representación de Fred. Olsen Express, patrocinador principal de la prueba; así como Carlos González, director de Fred. Olsen Transgrancanaria Bike.

Aridany Romero destacó la consolidación del evento dentro del calendario deportivo insular y subrayó la importancia de la colaboración público-privada. "Gracias al esfuerzo conjunto entre instituciones y empresas privadas volvemos a sacar adelante un gran evento de marcado carácter internacional. Además, seguir contando con el sello UCI demuestra nuestra capacidad organizativa y refuerza a Gran Canaria como destino de grandes eventos deportivos", señaló Romero.

Por su parte, Carlos Álamo puso el foco en el impacto turístico de la competición y en la proyección exterior de la isla: "Esta prueba vuelve a poner en valor una de las grandes fortalezas de Gran Canaria: la posibilidad de practicar deporte al aire libre durante todo el año. Es una herramienta extraordinaria para mostrar nuestro destino turístico a nivel internacional".

Ramón Suárez agradeció que el municipio vuelva a ser protagonista en el recorrido de la carrera e indicó que "para San Bartolomé de Tirajana es muy importante seguir formando parte de esta prueba. Tres de sus cuatro etapas y recorridos discurren por nuestro municipio, mostrando espacios como Ayagaures, el Cañón del Águila y el Parque Sur de Maspalomas".

En representación de Fred. Olsen Express, Lorenzo Spinelli destacó la evolución de la prueba desde el inicio de su colaboración en 2019. "Siempre creímos que esta carrera podía convertirse en una referencia mundial del mountain bike por etapas y los datos lo están confirmando año tras año. Estamos orgullosos de seguir apoyando un evento que comparte valores como el esfuerzo, la superación y la constancia", afirmó.

Carlos González, por su parte, detalló las principales novedades de esta edición, entre ellas el estreno de una etapa en el municipio de Telde y la incorporación de una nueva modalidad Half. "Queríamos ofrecer la posibilidad de completar las cuatro etapas a ciclistas que buscaban vivir la experiencia completa, pero con recorridos más accesibles en las jornadas finales", explicó González, quien también agradeció el respaldo institucional y privado que hace posible la carrera.

Cuatro etapas por algunos de los paisajes más espectaculares de la isla

La competición arrancará este jueves con una etapa rápida de 21 kilómetros y 841 metros de desnivel positivo por los paisajes volcánicos de Rosiana, en Telde. El viernes, la carrera se trasladará al sur de la isla para disputar una cronoescalada de 23,5 kilómetros entre el Parque Sur de Maspalomas y Ayagaures.

El sábado llegará una etapa de 46,1 kilómetros con salida y meta en el Cañón del Águila, pasando por enclaves como La Sorrueda, Barranco de Tirajana y Fortaleza de Ansite. El domingo se celebrará la etapa reina con 69,8 kilómetros y 1.665 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Maspalomas.

Como principal novedad, esta edición estrena la modalidad Half, que permitirá completar las cuatro etapas con recorridos reducidos durante el fin de semana. Además, las bicicletas eléctricas volverán a tener protagonismo el domingo en la etapa reina.

Un cartel de lujo

En categoría femenina destaca la presencia de la neerlandesa afincada en Lanzarote Tessa Kortekaas, vigente campeona y actual número 18 del ranking UCI. También estará Manuela Muresan, vencedora en 2020 y 2022.

En categoría masculina sobresale Hans Becking, ganador de las tres últimas ediciones y que buscará su cuarta victoria consecutiva. También estarán Luis Ángel Maté, exprofesional con participaciones en el Tour de France y la Vuelta a España, además de la leyenda del MTB José Antonio Hermida, medallista olímpico y campeón del mundo.

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe además el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. También colaboran Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.

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Pie de foto de la imagen principal, de izquierda a derecha: Carlos González, director de Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike; Cristina Quintela, representante de Dunas Hotels & Resorts; Ramón Suárez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria; Lorenzo Spinelli, jefe del departamento comercial de Fred. Olsen Express; y Manuela Muresan, ciclista profesional campeona de Rumanía y vencedora de la prueba en 2020 y 2022.