El Guaguas desea celebrar el viernes junto a su afición en el Arena su quinto título liguero

El CV Guaguas puede sumar este viernes (19.00 horas) en el Gran Canaria Arena el que sería su quinto título de la Superliga, el cuarto de forma consecutiva y que a diferencia de los anteriores años, podrá celebrarlo con sus aficionados y no ejerciendo de visitante. Una derrota de los amarillos ante el Melilla no sería tampoco un drama, dado que el triunfo de los grancanarios en suelo melillense la pasada jornada (0-3), le otorga una segunda bala en forma de partido de desempate que se celebraría también en el recinto de Siete Palmas, el domingo a las 17.00 horas.

El presidente de la entidad amarilla, Juan Ruiz, acompañado de dos de sus jugadores, el receptor argentino Nico Bruno y el líbero español Unai Larrañaga, además del directivo José Manuel Betancor, presentaron el encuentro final por la conquista del título liguero.

La presencia el año que viene en la Champions está en juego

El propio presidente amarillo, recordó que "para nosotros es un partido muy importante, porque implica que el ganador disputa la Champions, que para nosotros es imprescindible". El mandatario isleño destacó que "va a ser un partido bonito para los aficionados, el que jugamos en Melilla también fue bastante bueno, pero es un equipo que cuando juega bien puede poner en problemas a cualquiera, no obstante, llegaron a la final de la Copa del Rey y fueron terceros en la temporada regular de la Superliga".

Ruiz se mostró esperanzado de poder contar con el respaldo de la afición amarilla, desvelando que "estamos ilusionados ante la posibilidad de que pueda venir mucha gente para poder celebrar el título, siempre que tengamos la posibilidad de poder ganar ese segundo partido, que esperamos que sea así, además con la oportunidad de hacerlo en nuestra casa, dado que los anteriores años el partido definitivo se decidió fuera de casa, salvo la temporada 2020-21, que se celebró en el CID, pero a puerta cerrada por el covid".

El quinto puesto europeo equivale a otro título

Para el presidente del Guaguas "el quinto puesto en la Champions para nosotros es como haber ganado otro título, hemos eliminado al campeón de Francia que son campeones Olímpicos, al campeón de Bulgaria, que son subcampeones del mundo, al campeón de Alemania que llevaba varios años en el top 8 de mejores equipos de Europa, al todopoderoso Olympiacos, al campeón de la República Checa y sólo nos ha ganado el campeón del mundo y de Europa, el Perugia italiano".

Precios populares para la compra anticipada

De cara a poder contar con una buena asistencia de aficionados se han establecido unos precios populares: "el precio normal que cuestan las entradas los días de partido que son de 12 euros para los adultos y de seis para lo jóvenes, pasamos a los que las compren de forma anticipada un 50% de descuento, bien si acuden a la sede del club o si lo hacen mediante transferencia bancaria. Es una ayuda importante para el club".

De su rival, el Melilla, Ruiz destacó que "tiene un gran equipo, cuenta con un colocador, Arquez, que lo ha hecho bastante bien, con Martina que tiene mucha experiencia, los dos cuatros juegan bastante bien, son un equipo coqueto y eso que han tenido la mala suerte de que Dani Ruiz, el líbero, se les lesionó, pero París lo está haciendo bastante bien".

El gen ganador del Guaguas heredado del Calvo Sotelo

Más allá de la importancia de los títulos, para el máximo mandatario del Guaguas "ganar nos permitiría mantenernos en la dinámica de ser un equipo con gen ganador, somos humildes, pero importantes en lo deportivo en Europa, se ha visto como en otros deportes los equipos canarios no han podido ganar títulos este año".

Por último, agradeció el apoyo incondicional de la afición, recordando que "cada año aumentan los abonados, hemos llegado a los 1.500 y el año que viene tenemos la ilusión de llegar a los 2.000; es importante tener el apoyo de los medios de comunicación para seguir creciendo".

Despejar de la cabeza los festejos y focalizarse en el partido del viernes

Desde la voz de la experiencia, el internacional argentino Nico Bruno marcó como clave para cerrar la eliminatoria este viernes en ser capaces de "entrar con la cabeza pensando sólo en jugar un partido de voleibol y no pensar más allá de eso, ni en temas de festejos". En lo estrictamente deportivo, destacó "la importancia del saque, que fue algo que hicimos muy bien en el primer partido, en la recepción y hacer nuestro juego de ataque, que es el que nos ha llevado a tener este porcentaje de victorias tan alto (85%)".

De los gladiadores azules destacó que "tienen ese gen competitivo y luchador, que por algo llegó a la final de la Copa y de la Superliga, no podemos darles nada, porque nuestro objetivo es clarísimo, salir con todo el viernes u tratar de ganar el viernes".

Cuesta ganar fuera de casa

El receptor amarillo otorgó un alto valor al triunfo cosechado en el primer partido de la serie en Melilla, declaró en este sentido que "ganar allí el primer partido de la serie jugando como visitante ha sido muy importante, cuesta ganar fuera de casa". "Sería una alegría, creo que viene a demostrar lo que es el Guaguas, un equipo que está hecho para pelear por los títulos, no es una casualidad, sino una consecuencia de todo el trabajo que se lleva haciendo durante este tiempo", agregó.

En cuanto a la explicación de la racha de triunfos del equipo en estos seis años, Bruno declaró que "la clave es la calidad de la plantilla, somos un equipo en el que cualquiera pueda jugar y eso nos permite hacer modificaciones durante la temporada y que el nivel del equipo siga siendo alto, también para el trabajo del día a día nos permite tener esa efectividad".

El poder de reacción demostrado en el primer set en Melilla

Por su parte, el líbero de la selección española, Unai Larrañaga, habló de la importancia de la reacción del equipo durante el primer set del encuentro disputado en Melilla en la consecución de ese primer triunfo a domicilio para empezar bien la final a tres partidos: "Remontar esos primeros cinco puntos de diferencia en el primer set en el partido de Melilla creo que se dio gracias a la calma del equipo, que en muchas situaciones durante el año se han dado y hemos seguido trabajando siguiendo el plan de partido, eso nos permitió remontar esa gran diferencia y fue clave para que los otros dos sets se ganaron de la forma que se hizo, en gran parte por esa incidencia del factor psicológico".

El 8 del Guaguas se mostró convencido de contar una vez más con el apoyo incondicional de la grada, invitando "a la gente que venga al Arena a disfrutar y ojalá que se de el viernes la posibilidad de celebrar el título, porque los otros años siempre nos tocó celebrarlos fuera de casa, sin nuestra gente, porque creo que puede ser también un reconocimiento hacia ellos poder levantar juntos este título".

De la final, a jugar con la selección

A pesar de que una vez que termine la final tendrá que hacer las maletas para incorporarse a la convocatoria de la selección española, Larrañaga dejó claro que "la cabeza está puesta en el partido del viernes, porque nos jugamos un título y poder jugar la Champions el año que viene".

Por último, en cuanto a la ventaja de tener dos partidos para cerrar la serie, gracias al triunfo la semana pasada en Melilla, el líbero admitió que "nos da tranquilidad, pero debemos de saber que si no empezamos a nuestro 100% ellos van a hacer su juego y por ahí el otro día le pudimos dar la vuelta, pero podría no suceder en esta ocasión si se vuelve a repetir esa situación, por eso debemos de ser conscientes de la intensidad que debemos de marcar a nuestro juego desde el principio".